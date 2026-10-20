Lula encerra atos de campanha na Bahia com multidão em Juazeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atraiu uma multidão de apoiadores durante ato de campanha realizado em Juazeiro, na região norte da Bahia, nesta terça-feira, 20. O encontro com os eleitores marca a última agenda do candidato à reeleição no estado antes do segundo turno.

O petista realizou uma caminhada pela Ponte Presidente Dutra, que liga as cidades de Juazeiro e Petrolina (PE) sobre as águas do Rio São Francisco. Antes da caminhada, Lula concedeu entrevista coletiva a jornalistas.

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O ato de integração entre os dois municípios reuniu lideranças políticas de Pernambuco — como o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e os senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) — e da Bahia, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e os senadores eleitos Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT). O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves (MDB), também marcaram presença.

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Pacote dos MEIs

Na coletiva de imprensa realizada antes do ato, Lula anunciou que vai sancionar, nesta quarta-feira, 21, a lei que prevê o perdão de dívidas de empreendedores enquadrados como Microempreendedor Individual (MEI).

"Finalmente vou sancionar amanhã a lei que anistia uma dívida de quase 15 bilhões de reais dos MEIs, ou seja, uma dívida ativa da União. Nós resolvemos fazer com que essa dívida fosse anulada para garantir que os MEIs comecem uma vida nova, sem uma dívida que está atrapalhando eles no Serasa", disse o presidente.

O candidato à reeleição também garantiu que irá sancionar o projeto que amplia o teto de faturamento do MEI durante a agenda de quarta-feira. O texto aprovado pelo Congresso reajusta progressivamente o limite anual de enquadramento, que passa de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e para R$ 140 mil em 2028.

"Também vou sancionar o aumento da possibilidade de continuidade de contratados [...] e vai aumentar de R$ 81 mil para R$ 110 mil no ano que vem e R$ 140 mil em 2028, para que possamos aumentar a possibilidade de crescimento dos MEIs", completou Lula.