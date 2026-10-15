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CRONOGRAMA E PRAZOS

Não é só perdão de dívida: confira tudo que vai mudar no MEI em 2027

Confira os prazos, o aumento do limite de faturamento e a permissao para contratar 2 empregados

Jair Mendonça Jr
Por
Novos limites para o Microempreendedor Individual
Novos limites para o Microempreendedor Individual - Foto: Reprodução internet

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera as regras de funcionamento e os limites do Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil.

O texto segue para análise e votação no Senado Federal e, após a aprovação final e sanção presidencial, a vigência de cada medida ocorrerá em prazos específicos.

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Cronograma e prazos de vigência das medidas

A implementação das novas regras do pacote do MEI está dividida em etapas cronológicas após a publicação da lei no Diário Oficial da União

Perdão de dívidas e contratação de 2º funcionário: Previsão de entrada em vigor a partir de 2026, logo após a regulamentação do Poder Executivo.

  • Primeiro reajuste do teto (R$ 110 mil): Entra em vigor em 1º de janeiro de 2027.
  • Segundo reajuste do teto (R$ 140 mil): Entra em vigor em 1º de janeiro de 2028.

Novo limite de faturamento anual

O projeto estabelece a atualização do teto de faturamento do MEI, mantido em R$ 81 mil por ano desde 2018. A transição prevê dois patamares de elevação:

  • Teto em 2027: R$ 110 mil por ano.
  • Teto a partir de 2028: R$ 140 mil por ano.

Contratação de até dois empregados

A legislação atual permite ao MEI a contratação de um único funcionário com remuneração de um salário mínimo ou piso da categoria.

Com a alteração, a partir da vigência da lei em 2026, o microempreendedor poderá contratar até dois empregados sob as mesmas condições trabalhistas.

Remissões e negociação de débitos tributários

O pacote contempla a remissão (perdão) de débitos inscritos na Dívida Ativa da União até determinado patamar financeiro, visando a regularização fiscal da categoria.

A estimativa do impacto do perdão alcança R$ 15,6 bilhões em pendências acumuladas.

O texto prevê ainda condições facilitadas de parcelamento e redução de juros para dívidas que não se enquadrem nos critérios de cancelamento integral.

Regras de emissão de nota fiscal e compras públicas

  • Pessoas físicas: Fica mantida e reforçada a dispensa de emissão de nota fiscal eletrônica nas operações diretas para consumidor pessoa física.
  • Licitações simplificadas: O texto cria mecanismos para facilitar a participação de MEIs em processos de compras públicas e concorrências municipais e federais.

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