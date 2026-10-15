Não é só perdão de dívida: confira tudo que vai mudar no MEI em 2027

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A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera as regras de funcionamento e os limites do Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil.

O texto segue para análise e votação no Senado Federal e, após a aprovação final e sanção presidencial, a vigência de cada medida ocorrerá em prazos específicos.

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Cronograma e prazos de vigência das medidas

A implementação das novas regras do pacote do MEI está dividida em etapas cronológicas após a publicação da lei no Diário Oficial da União

Perdão de dívidas e contratação de 2º funcionário: Previsão de entrada em vigor a partir de 2026, logo após a regulamentação do Poder Executivo.

Primeiro reajuste do teto (R$ 110 mil) : Entra em vigor em 1º de janeiro de 2027.

: Entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Segundo reajuste do teto (R$ 140 mil) : Entra em vigor em 1º de janeiro de 2028.

Novo limite de faturamento anual

O projeto estabelece a atualização do teto de faturamento do MEI, mantido em R$ 81 mil por ano desde 2018. A transição prevê dois patamares de elevação:

Teto em 2027 : R$ 110 mil por ano.

: R$ 110 mil por ano. Teto a partir de 2028 : R$ 140 mil por ano.

Contratação de até dois empregados

A legislação atual permite ao MEI a contratação de um único funcionário com remuneração de um salário mínimo ou piso da categoria.

Com a alteração, a partir da vigência da lei em 2026, o microempreendedor poderá contratar até dois empregados sob as mesmas condições trabalhistas.

Remissões e negociação de débitos tributários

O pacote contempla a remissão (perdão) de débitos inscritos na Dívida Ativa da União até determinado patamar financeiro, visando a regularização fiscal da categoria.

A estimativa do impacto do perdão alcança R$ 15,6 bilhões em pendências acumuladas.

O texto prevê ainda condições facilitadas de parcelamento e redução de juros para dívidas que não se enquadrem nos critérios de cancelamento integral.

Regras de emissão de nota fiscal e compras públicas