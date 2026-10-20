Lula aciona Justiça Eleitoral e volta a provocar Flávio Bolsonaro

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, apresentou nesta terça-feira, 20, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um documento em que autoriza a divulgação de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, além dos dados de familiares.



A medida, porém, está condicionada à adoção da mesma iniciativa pelo senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os familiares citados no documento estão a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e o filho mais velho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

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A autorização prevê, segundo o colunista Gustavo Uribe, da CNN Brasil, a divulgação de informações bancárias e telefônicas referentes aos últimos oito anos, com “ampla divulgação dos respectivos dados à população brasileira”.

A iniciativa também inclui a liberação dos sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), desde que Flávio Bolsonaro concorde em adotar a mesma medida.

Lula desafia Flávio a abrir os sigilos

Durante um evento de campanha em São Luís, nesta terça-feira, 20, Lula voltou a defender a divulgação das informações e questionou se o adversário estaria disposto a fazer o mesmo.

“Eu estou disposto a que a sociedade brasileira saiba quem é que é ladrão nesse país, quem é que é corrupto. E eu quero ver se ele [Flávio Bolsonaro] tem coragem de abrir o sigilo bancário dele e o sigilo telefônico dele”, declarou o presidente.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro frente a frente no debate da Band - Foto: Renato Pizzutto | Band

A proposta havia sido anunciada inicialmente por Lula durante o debate presidencial promovido pela Band, no último domingo (18). Desde então, a abertura dos sigilos passou a integrar a disputa entre os candidatos no segundo turno.

Proposta deve voltar ao debate eleitoral

A expectativa é que Lula retome o tema no debate presidencial da próxima sexta-feira, 23, promovido pela TV Globo. A iniciativa busca pressionar Flávio Bolsonaro a aceitar a divulgação dos mesmos tipos de informação.

Lula desafia Flávio Bolsonaro a abrir sigilo e expor suposta corrupção

O candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desafiou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a abrir os sigilos telefônico e bancário em meio aos questionamentos sobre corrupção durante debate presidencial na TV Bandeirantes, na noite de domingo, 18.

"Eu desafio você, o Bolsonaro e eu, amanhã, abrirmos a nossa conta bancária, abrirmos nosso sigilo para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país", disse o petista.

Lula ainda foi além e fez um pedido para que a família Bolsonaro também demonstrasse mais transparência e submetesse as informações à Justiça Eleitoral.

"Abrir o telefone, o sigilo do telefone, a sua conta bancária. Eu abro a minha família inteira e você abre da sua família", afirmou o petista.