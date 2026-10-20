Na reta final do 2º turno, Lula pede que católicos votem à luz da fé

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Depois de divulgar uma carta destinada aos evangélicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou uma nova mensagem dirigida aos católicos. A iniciativa faz parte de uma estratégia para se aproximar do eleitorado religioso na reta final do segundo turno das eleições de 2026.

Na carta aos católicos, Lula pede que os eleitores escolham em quem votar no próximo dia 25 “à luz da fé”.

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“Peço que vocês examinem essa escolha à luz de sua consciência, de sua fé, de seus valores e, sobretudo, da realidade vivida por você e milhões de brasileiros”, afirmou.

O documento será usado por movimentos sociais para dialogar com os católicos na reta final da campanha.

Nele, Lula também afirma que a política “não pode ser instrumento de ódio, vingança ou privilégio”.

Carta aos evangélicos

Na carta divulgada anteriormente, Lula também buscou se aproximar do eleitorado religioso.

Ao se dirigir aos evangélicos, destacou a importância da família e mencionou propostas que defende, como o fim das bets e da escala de trabalho 6x1.

O presidente inicia a mensagem afirmando que escreve “com o coração aberto, cheio de verdade” e diz que cristãos com quem tem dialogado o ensinam a seguir o princípio bíblico de “seguir a verdade em amor”.

Ao longo do texto, Lula também manifesta respeito aos evangélicos e afirma que compartilha com eles “o compromisso de cuidar das famílias brasileiras”.

Lula lidera entre católicos, enquanto Flávio Bolsonaro tem vantagem entre evangélicos

A mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg sobre a eleição presidencial de 2026, divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra diferenças nas intenções de voto de católicos e evangélicos no segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os católicos, Lula aparece à frente, com 51,7% das intenções de voto, contra 46,3% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 2%.

Já entre os evangélicos, Flávio lidera com 69,7% das intenções de voto, enquanto Lula registra 26,3%. Nesse grupo, brancos, nulos e indecisos representam 4%.