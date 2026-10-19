Lula promete entregar autorização para quebra de seus sigilos ao TSE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira, 20, uma autorização para a quebra de seus sigilos bancário e telefônico e os de seus familiares. O petista também desafiou o adversário na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), a apresentar autorização semelhante para ele e seus parentes.

“Vou entregar isso amanhã no TSE, na expectativa que o candidato adversário apresente proposta para abrir seu sigilo, das suas empresas e família”, declarou Lula nesta segunda-feira, 19, durante agenda de campanha em Porto Alegre (RS).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente disse que incluiu os cinco filhos na autorização para responder a acusações que, segundo ele, atingem seus familiares durante períodos eleitorais. Lula também afirmou que a iniciativa busca proteger sua reputação e a de seus parentes.

“Fiz questão de colocar meus cinco filhos porque toda eleição se inventa uma coisa contra minha família e eu resolvi não ficar quieto. Essa é minha última disputa eleitoral e não posso deixar que um ladrão tente jogar minha biografia no lixo”, afirmou.

Lula cita Vorcaro e imóvel de R$ 10 milhões

Durante um ato de campanha na capital gaúcha, Lula voltou a cobrar que Flávio e integrantes da família Bolsonaro autorizem o acesso aos dados financeiros e telefônicos.

“Amanhã entregarei minha procuração para abrir sigilo dos meus filhos, meu e da minha mulher e eu queria que ele abra o dele, do pai e dos irmãos dele. Eu quero saber onde está os R$ 134 milhões do Banco Master, quero saber como ele comprou casa de R$ 10 milhões à vista com salário que ele ganha igual ao meu”, disse o presidente.

As declarações fazem referência a questionamentos levantados por Lula sobre recursos financeiros atribuídos ao senador e à família Bolsonaro. As acusações foram feitas pelo petista durante a campanha.

No mesmo ato, Lula escreveu em um cartaz a frase “abre o sigilo Flávio”, reforçando o desafio ao adversário.

Desafio começou em debate presidencial

A proposta de abertura dos sigilos foi apresentada inicialmente por Lula durante o debate presidencial realizado pela TV Bandeirantes no domingo, 18. Na ocasião, o presidente desafiou Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro a autorizarem a divulgação de informações bancárias e telefônicas.

“Eu desafio você, o Bolsonaro e eu, amanhã, abrirmos a nossa conta bancária, abrirmos nosso sigilo para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país”, afirmou Lula.