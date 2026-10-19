Jerônimo avalia que Lula “dominou o debate” contra Flávio Bolsonaro

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) avaliou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “dominou o debate” contra o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite deste domingo, 18, na TV Bandeirantes. Durante coletiva na Arena A TARDE, nesta segunda-feira, 19, o governador também criticou a estratégia de posicionamento de câmera adotada por Flávio Bolsonaro ao longo do embate.

Para Jerônimo, apesar da tentativa de desestabilização por parte do adversário, o presidente demonstrou “maturidade” e buscou apresentar suas propostas para os eleitores que assistiam ao programa.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Flávio tentou desestabilizar o presidente Lula, mas o Lula é presidente da República por três vezes. Demonstrou maturidade, quis discutir, respondeu às questões e ele [Flávio] não respondeu. O Lula dominou o debate; ele [Flávio] tentou puxar a discussão para um lado que o Lula não pode ir, para o campo da carestia. [...] Espero que no debate da Globo a gente possa ter um debate mais qualificado”, comentou Jerônimo.

Lula na Bahia

Durante a coletiva, o governador foi questionado pelo portal A TARDE em relação à escolha de Juazeiro como a última agenda de campanha do presidente Lula na Bahia este ano. Segundo o gestor, o ato foi articulado pela coordenação nacional, visando fazer uma integração entre a Bahia e Pernambuco, dois estados considerados eleitoralmente estratégicos.

“A coordenação sabe que a Bahia e o Nordeste podem apresentar uma grande margem. Então, atravessar aquela ponte Bahia-Pernambuco, de Juazeiro para Petrolina, gera aquela imagem forte. De um lado e do outro a passagem é urbana, com a ponte sendo duplicada, uma obra muito importante. Portanto, teremos nossa equipe lá e espero que amanhã dê tudo certo para que a gente faça uma grande agenda em Juazeiro e Petrolina”, disse o governador.

Lula vai virar a disputa contra Flávio?

Apesar de Lula ter terminado atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, Jerônimo demonstrou otimismo na vitória do atual presidente. Na coletiva, o governador apontou que Lula tem crescido nas intenções de voto nas pesquisas e, em razão disso, na realidade, já teria “virado o jogo” contra o senador do PL.

Tenho certeza que nós iremos vencer essas eleições, mas é preciso a gente ter caminhada forte até domingo Jerônimo Rodrigues

“Vocês já conhecem pesquisa: quando os institutos daqui da Bahia começam a dar empate técnico ou colocar a gente em uma virada pequena, é porque nós já viramos o jogo. O Lula já virou o jogo, mas nós não podemos ficar brincando com isso, precisamos consolidar a virada até domingo às 17h. Esses movimentos estudantis na rua não são à toa: eles sabem que podem perder o Pé-de-Meia, perder as bolsas de estudo, e os professores sabem que os recursos do MEC serão reduzidos”, destacou o governador.