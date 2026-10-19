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2º TURNO

AtlasIntel: Flávio mantém liderança nos votos válidos, mas com margem apertada contra Lula

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra disputa apertada pela Presidência no 2º turno

Eduardo Dias
Por
Candidatos participaram do debate da Band no domingo, 18
Candidatos participaram do debate da Band no domingo, 18 - Foto: Renato Pizzutto/Band/Divulgação
Eleições 2026

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), tem se revelado o mais apertado dos últimos tempos. De acordo com a nova rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta segunda-feira, 19, o senador soma 51,1% dos votos válidos, enquanto o presidente alcança 48,9%.

Considerando a margem de erro de 1 ponto percentual, Flávio varia entre 50,1% e 52,1% dos votos válidos, ao passo que Lula oscila entre 47,9% e 49,9%. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de outubro e traz Flávio numericamente à frente do petista na disputa presidencial.

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Votos Totais

No levantamento dos votos totais, que contabiliza indecisos, votos brancos e nulos, Flávio Bolsonaro registra 49,8% das intenções de voto, contra 47,6% de Lula. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder somam 2,6%.

Na pesquisa anterior, do dia 8 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições, Flávio tinha 51,1% das intenções de voto, contra 45,7% de Lula. A série temporal mostra que o petista encurtou a diferença do adversário em 2 pontos percentuais em dez dias.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi realizado com 4.998 respondentes em todo o território nacional, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR — Random Digital Recruitment), sob o registro no TSE: BR-02418/2026.

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Tags

AtlasIntel Flávio Bolsonaro Lula

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