Debate na Band: Lula rebate Flávio sobre "saidinhas" e cita contradição com indulto a Bolsonaro

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O tema da segurança pública e da legislação penal provocou atrito direto entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no debate presidencial da Band, realizado na noite deste domingo, 18.

Ao ser questionado sobre o benefício das saídas temporárias de presos, as chamadas "saidinhas", Lula rebateu o adversário apontando o que classificou como contradição no discurso do parlamentar, citando a intenção declarada do rival de conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Se ele um dia for presidente, ele vai dar indulto para o pai. Ele não pode dar indulto para uma pessoa, ele vai ter que liberar todo mundo, inclusive o Vorcaro

Lula sustentou que desvios individuais não devem anular um direito previsto pela Justiça para detentos que cumprem requisitos de recuperação e bom comportamento. O petista ressaltou que a essência da execução penal brasileira deve focar no reingresso do apenado à sociedade e no fortalecimento dos laços familiares.

"Não é porque um cidadão saiu e cometeu um erro que você vai punir milhares de pessoas que conquistaram o direito de sair diante da justiça brasileira. Se a pessoa tiver tido um comportamento decente, se a pessoa estiver se recuperando, é justo que a pessoa saia para ver a sua família. Afinal de contas, o sistema prisional é feito na perspectiva de recuperar as pessoas", pontuou.