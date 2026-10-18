Debate na Band: Lula chama Flávio Bolsonaro de "traidor da pátria"

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O candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de "traidor da pátria" após apoiadores do postulante ao Planalto exibirem um míssil inflável pedindo a intervenção americana no Brasil durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta manhã.

"Na manifestação de vocês tinha um torpedo americano. Na verdade, o que vocês estão fazendo é trair a pátria e vocês serão julgados por isso", disse o petista na noite deste domingo, 18, no debate na Band.

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Em tom provocativo, Lula ainda mencionou a estadia de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal cassado e irmão de Flávio, nos Estados Unidos, após a tramitação do inquérito da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Seu irmão está fugido nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, pedindo a intervenção de Trump no Brasil", afirmou o candidato à reeleição.

Como resposta, Flávio Bolsonaro insistiu na relação de Lula (PT) com a lobista Roberta Luchsinger e a questão do seu filho, Lulinha.

Manifestantes pedem que Trump bombardeie o Brasil em ato de Flávio Bolsonaro

Manifestantes que foram à Avenida Paulista na manhã de hoje exibiram um míssil inflável pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bombardeie o Brasil com armas nucleares.

Em vídeos e imagens que circulam nas redes sociais, os bolsonaristas levantam um míssil inflável com o pedido “Trump nuke Brazil”. Segundo o dicionánário Cambridge, “nuke” quer dizer “bombardear algum lugar com bombas nucleares” ou “destruir e eliminar algo completamente”.