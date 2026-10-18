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Debate na Band: Flávio e Lula trocam ataques em meio ao debate presidencial

Candidatos subiram o tom durante discussão em primeiro enfrentamento

Eduardo Dias
Por
Primeiro bloco do debate teve clima de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto
Primeiro bloco do debate teve clima de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto - Foto: Band
Eleições 2026

O primeiro confronto direto do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promovido pelo Grupo Bandeirantes na noite deste domingo, 18 de outubro, começou em ritmo eletrizante e marcado por um tom elevado de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

Logo na abertura do primeiro bloco de tema livre, o clima de polarização deu o tom da dinâmica, com ambos os candidatos priorizando o desgaste da imagem do adversário frente ao eleitorado.

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A primeira grande faísca da noite ocorreu quando Flávio Bolsonaro direcionou suas perguntas para o campo pessoal e familiar do adversário.

O candidato do PL buscou desestabilizar o petista ao mencionar publicamente a relação do filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com a empresária Roberta Luchsinger, trazendo à tona menções a apurações e citações patrimoniais.

"Traidor da pátria"

Lula chamou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de "traidor da pátria" após apoiadores do postulante ao Planalto exibirem um míssil inflável pedindo a intervenção americana no Brasil.

"Na manifestação de vocês tinha um torpedo americano. Na verdade, o que vocês estão fazendo é trair a pátria e vocês serão julgados por isso", disse o petista na noite deste domingo, 18, no debate na Band.

O presidente também cobrou voto de Flávio em PEC e promete criar Ministério da Segurança. Presidente apontou fracasso dos estados na área criminal e defendeu combate às facções.

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