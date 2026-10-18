Debate na Band: Flávio e Lula trocam ataques em meio ao debate presidencial

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O primeiro confronto direto do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promovido pelo Grupo Bandeirantes na noite deste domingo, 18 de outubro, começou em ritmo eletrizante e marcado por um tom elevado de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

Logo na abertura do primeiro bloco de tema livre, o clima de polarização deu o tom da dinâmica, com ambos os candidatos priorizando o desgaste da imagem do adversário frente ao eleitorado.

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A primeira grande faísca da noite ocorreu quando Flávio Bolsonaro direcionou suas perguntas para o campo pessoal e familiar do adversário.

O candidato do PL buscou desestabilizar o petista ao mencionar publicamente a relação do filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com a empresária Roberta Luchsinger, trazendo à tona menções a apurações e citações patrimoniais.

"Traidor da pátria"

Lula chamou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de "traidor da pátria" após apoiadores do postulante ao Planalto exibirem um míssil inflável pedindo a intervenção americana no Brasil.

"Na manifestação de vocês tinha um torpedo americano. Na verdade, o que vocês estão fazendo é trair a pátria e vocês serão julgados por isso", disse o petista na noite deste domingo, 18, no debate na Band.



O presidente também cobrou voto de Flávio em PEC e promete criar Ministério da Segurança. Presidente apontou fracasso dos estados na área criminal e defendeu combate às facções.