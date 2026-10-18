Debate na Band: Flávio reconhece erros de Bolsonaro na saúde durante a pandemia

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O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez um gesto de mea-culpa sobre a conduta da área de saúde durante a pandemia de Covid-19 na gestão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A declaração ocorreu enquanto o senador respondia às investidas do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a condução da crise sanitária no país no Debate da Band neste domingo, 18.

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"A gestão na saúde não foi uma das melhores áreas no governo do Bolsonaro. Faço essa mea-culpa", disse o senador, rebatendo a pergunta de Lula sobre a crise enfrentada na gestão Bolsonaro e a morte de mais de 700 mil pessoas pelo coronavírus.

Flávio também utilizou dados de criminalidade durante os governos petistas para enquadrar a violência urbana como uma emergência nacional de proporções semelhantes às de uma pandemia.

"O que eu quero falar para vocês é que durante os 20 anos de governo do PT, mais de 770.000 pessoas morreram assassinadas. Isso é uma pandemia que podia ter sido evitada", pontuou.