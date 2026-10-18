Debate na Band: Flávio Bolsonaro promete "padrão Einstein" no SUS caso seja eleito

O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), prometeu, na noite deste domingo, 18, implantar um padrão de rede privada no Sistema Único de Saúde (SUS), caso seja eleito no dia 25 de outubro, no segundo turno eleitoral. O liberal diz que o "padrão Albert Einstein" deve acabar com as filas no sistema de saúde.

“Eu quero colocar padrão Einstein no SUS, aquele mesmo atendimento com tecnologia, com médicos, com hora marcada, sem fila, que tem na rede privada, eu quero levar para o SUS. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um prontuário único eletrônico para conectar todas informações por meio do CPF", disse o postulante ao Palácio do Planalto no debate da Band.

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Para a implantação da medida, Flávio Bolsonaro diz que contará com a ajuda do ex-presidente da rede privada e médico, Cláudio Lottenberg. “Eu chamei para ser o meu ministro Claudio Lottenberg, que simplesmente foi o presidente do melhor hospital da América Latina que é o Albert Einstein”.

Prontuário único eletrônico: entenda o que é a proposta de Flávio Bolsonaro

Durante debate na Band, Flávio Bolsonaro explicou como funcionará o prontuário único eletrônico. Segundo ele, o mecanismo reunirá informações da saúde de todas as redes, bem como privada, municipal e estadual.

"Eu vou criar um prontuário único eletrônico para conectar todas informações por meio do CPF. [O paciente] vai ter na palma da sua mão, o médico que irá te atender rapidamente em uma emergência. Se precisar de um médico imediamente, você vai saber para qual unidade de saúde será direcionada", explicou o candidato.

Lula questiona se Flávio Bolsonaro vai privatizar rede SUS

Durante o seu direito de resposta, o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, questionou se o seu adversário privatizará a rede SUS com a iniciativa. "Você vai privatizar o SUS, é isso?", indagou o petista.

A provocação, no entanto, não teve resposta de Flávio Bolsonaro devido à dinâmica implantada pelo TV Bandeirantes.