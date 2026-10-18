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TROCA DE FARPAS

Debate na Band: Lula desafia Flávio Bolsonaro a abrir sigilo e expor suposta corrupção

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diz não ter nada a esconder, mas não deixa claro se abrirá o sigilo

Gabriela Araújo
Por
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro frente a frente no debate da Band
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro frente a frente no debate da Band - Foto: Renato Pizzutto | Band
Eleições 2026

O candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desafiou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a abrir o sigilo telefônico e bancário em meio aos questionamentos sobre corrupção durante debate presidencial na TV Bandeirantes, na noite deste domingo, 18.

"Eu desafio você, o Bolsonaro e eu, amanhã, abrirmos a nossa conta bancária, abrirmos nosso sigilo para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país", disse o petista.

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Lula ainda foi além e fez um pedido para que a família Bolsonaro também demonstrasse mais transparência e submetesse as informações à Justiça Eleitoral.

"Abrir o telefone, o sigilo do telefone, a sua conta bancária. Eu abro a minha família inteira e você abre da sua família", afirmou o petista.

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Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou não ter nada a esconder. Apesar disso, o postulante ao Palácio do Planalto não deixou claro se a quebra de sigilo.

"Eu não tenho absolutamente nada a esconder. Só que a questão, Lula, é que o seu dinheiro é por fora sempre. Não está na sua conta, está em algum outro lugar", disse Flávio, e em seguida, emendou sobre os supostos recursos relacionados ao financiamento de um filme sobre Lula e ao Instituto Lula.

Debate na Band: Flávio e Lula trocam ataques em meio ao debate presidencial

O primeiro confronto direto do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começou em ritmo eletrizante e marcado por um tom elevado de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

Logo na abertura do primeiro bloco de tema livre, o clima de polarização deu o tom da dinâmica, com ambos os candidatos priorizando o desgaste da imagem do adversário frente ao eleitorado.

A primeira grande faísca da noite ocorreu quando Flávio Bolsonaro direcionou suas perguntas para o campo pessoal e familiar do adversário.

O candidato do PL buscou desestabilizar o petista ao mencionar publicamente a relação do filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com a empresária Roberta Luchsinger, trazendo à tona menções a apurações e citações patrimoniais.

"Traidor da pátria"

Lula chamou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de "traidor da pátria" após apoiadores do postulante ao Planalto exibirem um míssil inflável pedindo a intervenção americana no Brasil.

"Na manifestação de vocês tinha um torpedo americano. Na verdade, o que vocês estão fazendo é trair a pátria e vocês serão julgados por isso", disse o petista.

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debate na Band eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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