Flávio Bolsonaro faz cola na mão e provoca Lula no debate da Band

Em meio à troca de farpas, o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), exibiu a palavra “CorruPTo” escrita na palma da mão, durante debate na TV Band, como forma de provocar o seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Corrupto tem duas letrinhas: ‘PT’”, afirmou o postulante ao Palácio do Planalto na noite deste domingo, 18, após Lula o questionar sobre a sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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A provocação do candidato do PL, contudo, não foi respondida por Lula (PT). Na ocasião, Flávio Bolsonaro seguiu fazendo referência a legenda do petista escrita na palma da sua mão.

Flávio e Lula trocam ataques em meio ao debate presidencial

O primeiro confronto direto do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promovido pelo Grupo Bandeirantes na noite deste domingo, 18 de outubro, começou em ritmo eletrizante e marcado por um tom elevado de hostilidade entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

Logo na abertura do primeiro bloco de tema livre, o clima de polarização deu o tom da dinâmica, com ambos os candidatos priorizando o desgaste da imagem do adversário frente ao eleitorado.

A primeira grande faísca da noite ocorreu quando Flávio Bolsonaro direcionou suas perguntas para o campo pessoal e familiar do adversário.

O candidato do PL buscou desestabilizar o petista ao mencionar publicamente a relação do filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com a empresária Roberta Luchsinger, trazendo à tona menções a apurações e citações patrimoniais.

Debate na Band: Lula chama Flávio Bolsonaro de "traidor da pátria"

O candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou o seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de "traidor da pátria" após apoiadores do postulante ao Planalto exibirem um míssil inflável pedindo a intervenção americana no Brasil durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta manhã.

"Na manifestação de vocês tinha um torpedo americano. Na verdade, o que vocês estão fazendo é trair a pátria e vocês serão julgados por isso".