Aulão reúne estudantes da rede estadual na reta final para o Enem 2026

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, estudantes do 3º ano do ensino médio de 57 unidades da rede pública estadual participaram, na tarde desta segunda-feira, 19, do Aulão Prepara Enem 2026, realizado na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), a iniciativa também reuniu professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), em uma programação voltada à revisão dos conteúdos e ao reforço da preparação dos estudantes para o exame.

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A 20 dias da aplicação da primeira prova do Enem, marcada para 8 de novembro, o aulão ofereceu aos participantes a oportunidade de revisar conteúdos e esclarecer dúvidas com professores.

Estudante do Colégio Ana Bernardes, em Cajazeiras VI, Janine Teles, de 18 anos, avalia que as atividades de revisão têm contribuído para sua preparação, especialmente diante das dificuldades em algumas disciplinas.

“Minha preparação está sendo muito boa, graças a Deus, porque estamos tendo vários aulões que estão sendo disponibilizados para aprendermos mais”, afirma. A estudante aponta química e física como as matérias em que encontra mais dificuldades e conta que organiza a rotina de estudos priorizando os conteúdos que precisa reforçar.

A programação foi dividida em quatro blocos temáticos, com duração de 30 minutos cada, dedicados às áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. A proposta foi contemplar diferentes componentes curriculares em uma revisão concentrada, aproximando os conteúdos trabalhados em sala de aula das exigências do exame.



A expectativa pela prova também é acompanhada de planos para o futuro. Heloá Viscard, de 17 anos, estudante do Colégio Luiz Pinto de Carvalho, no bairro de São Caetano, pretende cursar Jornalismo e se prepara para realizar o Enem pela segunda vez. Apesar da ansiedade, ela diz estar com boas expectativas para a prova e destaca o significado pessoal de conquistar uma vaga no ensino superior.

“Eu fiz a prova no ano passado, mas estou com as melhores expectativas para o Enem. Para mim, a aprovação seria o melhor de tudo. Eu preciso provar para mim que eu consigo e que eu posso ser melhor”, afirma a estudante.

Com a Arena A TARDE lotada de estudantes, o encontro também proporcionou um momento de troca de experiências entre jovens de diferentes unidades escolares da rede estadual, o que ajudou a reforçar a confiança antes da prova.

Lorena Santana, de 18 anos, estudante do Colégio Luiz Tarquínio, também aproveitou o aulão para reforçar os conhecimentos em áreas nas quais sente mais dificuldade, como Matemática, além de aprimorar a preparação para a redação. Interessada em seguir carreira na área de Comunicação, ela vê o ingresso no ensino superior como uma oportunidade de transformação pessoal e familiar.

“Eu espero levar não só conhecimentos a mais, mas aprender mais sobre redação, sobre Matemática, onde tenho um pouco de dificuldade, e adquirir mais conhecimentos sobre a área que eu quero. A aprovação no Enem é a realização de um sonho, porque é tudo o que eu lutei na minha vida. É o que vai me levar além, vai me dar uma vida melhor. Quando eu passar no Enem, minha família e eu estaremos realizados”, afirma.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

Documento oficial de identificação com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.