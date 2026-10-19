Enem 2026: Secretaria da Educação revela estratégia para alunos

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai além da revisão dos conteúdos cobrados na prova. Na Bahia, a iniciativa também busca fortalecer a confiança dos estudantes e mostrar que eles contam com uma rede de apoio para enfrentar os desafios da avaliação.

Essa é uma das propostas do aulão promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), nesta segunda-feira, 19, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador.

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Segundo Helaine Souza, superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC Bahia, a iniciativa tem o objetivo de preparar os estudantes para o exame, tanto do ponto de vista acadêmico quanto emocional.

“Construir essa política é mostrar para os estudantes que tem toda uma rede de apoio para se sentirem preparados para esse momento”, afirmou Helaine.

Este é o segundo aulão preparatório para o Enem realizado em Salvador. A primeira edição ocorreu em 11 de agosto, Dia do Estudante, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e reuniu cerca de 4 mil alunos da rede estadual.

A iniciativa, realizada em parceria com o Ministério da Educação (MEC), também inclui revisão de conteúdos, dicas de redação, atividades motivacionais e orientações para os candidatos. A proposta é ampliar o acesso à preparação para o exame e oferecer aos estudantes ferramentas para enfrentar a prova com mais segurança.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

Documento oficial de identificação com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

A Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o país, foram contabilizados mais de 5 milhões de inscritos. Desse grupo, 3,4 milhões tiveram isenção da taxa, enquanto 1,6 milhão pagou pela inscrição.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de possibilitar o acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme os critérios de cada programa.

O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.