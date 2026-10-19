Enem: secretário da Educação destaca investimento em acesso à tecnologia e ensino integral

Pela segunda vez em 2026, a Secretaria de Educação do Governo da Bahia (SEC) promove o Aulão Preparatório para o ENEM, reunindo 2.300 estudantes da rede estadual de ensino na Arena A TARDE.

Estudantes do terceiro ano do ensino médio participam de aulas intensivas para revisar conteúdos estratégicos para o exame, que acontece nos dias 8 e 15 de novembro.

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A iniciativa contará com profissionais de educação ministrando aulas estratégicas como matemática, linguagens e redação, ciências exatas e humanas.

Para o secretário de Educação, Marcius Gomes, a preparação para o exame mais importante para a educação superior começa no início do ano, e que o governo da Bahia se destacou na realização dessas etapas.

Essa iniciativa do Aulão, nós temos acompanhado em todo o estado, junto com investimentos em infraestrutura, novos laboratórios, teatro e áreas esportivas. Marcius Gomes

"Esse investimento que vem da educação integral, nesse momento em que a gente fala do Enem, faz parte de todo esse processo de construção da educação pública de qualidade. Precisamos fazer com que eles acreditem que é possível acessar a universidade e desejar e sonhar com aquilo que tanto desejam: ser um advogado, um médico, um doutor, um professor. Acho que essa é a grande missão também da educação pública da Bahia", explica o gestor.

Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Para o grande dia, o governo da Bahia também prepara o Dia D.

"No dia, também temos entregas importantes como: caneta, kit e alimentação, que fazem parte desse ciclo de acolhimento também dos nossos estudantes", continuou ele.

As aulas também ocorrerão em:

Salvador, na Concha Acústica, e na Arena Fonte Nova;

Barreiras;

Teixeira de Freitas.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

- Documento oficial de identificação com foto;

- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.