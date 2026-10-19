Enem 2026: 5 dicas que você precisa saber antes da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscrições confirmadas, um aumento de 5,08% em relação a 2025, segundo os dados informados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Com as provas previstas para os dias 8 e 15 de novembro, estudantes entram na reta final de preparação e precisam combinar revisão dos conteúdos, estratégia e equilíbrio emocional.

Para o professor de cursos pré-vestibulares e especialista em estratégias de estudo Eduardo Dias, o desempenho no exame depende não apenas do conhecimento, mas também da capacidade de manter a concentração e administrar o tempo.



“O maior adversário do aluno não é a concorrência, mas sim a procrastinação, o improviso e a falta de constância”, afirma.





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1. Treine a concentração por mais tempo

A leitura de textos extensos e a resolução de questões contextualizadas exigem atenção contínua.



Por isso, o especialista recomenda praticar atividades que ajudem a manter o raciocínio por períodos prolongados, evitando interrupções frequentes durante os estudos.

2. Diminua as distrações das redes sociais

O consumo constante de vídeos curtos e a troca frequente de conteúdos podem dificultar a adaptação a leituras mais longas.



Na reta final, a orientação é reservar períodos de estudo sem notificações e praticar a leitura de textos semelhantes aos cobrados no exame.

3. Faça simulados e revisões estratégicas

Resolver questões de edições anteriores ajuda a conhecer o estilo da prova, identificar dificuldades e administrar melhor o tempo.



Simulados realizados em condições semelhantes às do exame também permitem avaliar o ritmo de resolução e reconhecer quais conteúdos precisam de mais atenção.

O treinamento deve incluir a redação, com prática frequente para desenvolver a organização das ideias, a argumentação e a gestão do tempo.

4. Aprenda a controlar a ansiedade

A preparação emocional também faz parte da rotina de estudos. Segundo Eduardo Dias, antecipar possíveis dificuldades e pensar em como lidar com elas pode ajudar a reduzir o nervosismo.

Manter uma rotina organizada, respeitar os períodos de descanso e evitar mudanças bruscas nos hábitos perto da prova são medidas que podem contribuir para uma preparação mais equilibrada.

5. Administre o tempo e a energia durante a prova

O especialista recomenda começar pelas questões que o candidato considera mais fáceis e rápidas, deixando as mais trabalhosas para depois, quando necessário.



A estratégia pode ajudar a evitar que uma única questão consuma tempo excessivo.

O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo estatístico que considera, entre outros fatores, a coerência do padrão de respostas. Por isso, a nota não depende apenas da quantidade de acertos, e não é correto afirmar que todo chute é automaticamente penalizado.

Se o cansaço comprometer a concentração, pequenas pausas, quando permitidas pelas regras do exame, podem ajudar a recuperar a atenção. Também é importante acompanhar o relógio e distribuir o tempo entre as questões.

Quando serão as provas do Enem 2026?

As provas estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro. Na reta final, a recomendação é manter a regularidade dos estudos, revisar os conteúdos prioritários, resolver exercícios e preservar o descanso, evitando deixar toda a preparação para os últimos dias.