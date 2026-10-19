Aulão Prepara Enem 2026 reúne estudantes na Arena A TARDE nesta segunda (19/10)

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será reforçada nesta segunda-feira, 19, com a realização do 'Aulão Prepara Enem 2026', na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), a iniciativa acontece das 13h30 às 17h30 e é voltada a estudantes do 3º ano do ensino médio, professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino de Salvador e da Região Metropolitana (RMS).

Para participar da ação, foram selecionadas 57 unidades escolares da rede estadual de ensino pertencentes ao território de identidade do Núcleo Territorial de Educação (NTE 26).

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Programação será dividida em quatro blocos

A programação será dividida em quatro blocos temáticos, com duração de 30 minutos cada, dedicados às áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Os conteúdos seguem a matriz de referência do Enem e têm como objetivo reforçar conhecimentos estratégicos para as provas.

Além da revisão dos conteúdos, o aulão contará com atividades voltadas ao equilíbrio emocional dos participantes. Realizadas nos intervalos entre os blocos, as ações buscam contribuir para a preparação socioemocional dos estudantes diante dos desafios do exame.

Segundo o secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, o aulão integra as estratégias da pasta para fortalecer o acesso ao ensino superior.

“A realização do aulão preparatório para o Enem 2026, em Salvador, integra o conjunto de ações estratégicas desenvolvidas pela Secretaria da Educação, voltadas ao fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior. A iniciativa contribui para a ampliação da participação dos(as) estudantes da rede estadual no Enem e para a promoção da equidade educacional, por meio da oferta de oportunidades de preparação acadêmica, orientação, apoio socioemocional e incentivo à continuidade dos estudos”, destacou o secretário.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar:

documento oficial com foto;

caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

água e alimentos para consumo durante a aplicação.

Exame mobiliza 437 mil candidatos na Bahia

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Bahia teve 437,1 mil candidatos inscritos. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o país, o Enem reuniu mais de 5 milhões de inscritos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.