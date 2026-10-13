Enem 2026 mobiliza 437 mil candidatos na Bahia para provas em novembro

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicada no dia 8 de novembro. Na Bahia, 437,1 mil candidatos estão inscritos, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o país, o Enem reúne mais de 5 milhões de inscritos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.

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Cronograma

No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, em 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar:

documento oficial com foto;

caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

água e alimentos para consumo durante a aplicação.

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível a partir da próxima sexta-feira, 16. O documento informa o local onde cada participante fará o exame.

Confirmação de idioma

Participantes que foram inscritos automaticamente no Enem têm até domingo, 18, para selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol. O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. A confirmação deve ser feita pela Página do Participante.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.