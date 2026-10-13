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ENEM 2026

Enem 2026 mobiliza 437 mil candidatos na Bahia para provas em novembro

Confira o cronograma, os horários de aplicação e as orientações para os dois dias de exame

Loren Beatriz Sousa
Por
Enem 2026 mobiliza 437 mil candidatos na Bahia para provas em novembro
Enem 2026 mobiliza 437 mil candidatos na Bahia para provas em novembro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicada no dia 8 de novembro. Na Bahia, 437,1 mil candidatos estão inscritos, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o país, o Enem reúne mais de 5 milhões de inscritos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.

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Cronograma

No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, em 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar:

  • documento oficial com foto;
  • caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;
  • água e alimentos para consumo durante a aplicação.

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O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível a partir da próxima sexta-feira, 16. O documento informa o local onde cada participante fará o exame.

Confirmação de idioma

Participantes que foram inscritos automaticamente no Enem têm até domingo, 18, para selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol. O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. A confirmação deve ser feita pela Página do Participante.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.

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Bahia Educação Enem

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