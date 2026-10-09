Enem 2026: saiba como evitar erros nas questões de inglês e espanhol

A interpretação de textos é uma das principais habilidades exigidas nas questões de inglês e espanhol do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em vez de traduzir cada palavra, os candidatos podem recorrer a estratégias de leitura para identificar informações importantes, compreender a mensagem principal e reconhecer a intenção do texto.

Na prova de Linguagens, os participantes respondem a cinco questões de língua estrangeira, escolhendo entre inglês e espanhol no momento da inscrição. Embora o conhecimento de vocabulário e gramática seja importante, a compreensão do contexto também pode ajudar na resolução das questões e no aproveitamento do tempo durante o exame.

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“Para essas questões, embora o conhecimento gramatical e de vocabulário ajudem, eles não são os únicos em ação para encontrar respostas. É importante também entender o contexto, identificar palavras-chave e utilizar as informações disponíveis no próprio texto. Uma leitura atenta e estratégica pode ajudar o candidato a ganhar segurança e administrar melhor o tempo durante a prova”, afirma Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.

Como interpretar questões de inglês

Uma das recomendações é evitar a tradução palavra por palavra. Ao encontrar termos desconhecidos, o estudante pode tentar compreender primeiro o assunto geral e, em seguida, localizar as informações relacionadas ao que a questão solicita.

Títulos, subtítulos, conjunções, palavras repetidas e cognatos - termos semelhantes em inglês e português - também podem oferecer pistas sobre o conteúdo. Mesmo sem conhecer todo o vocabulário, é possível compreender parte da mensagem a partir das informações ao redor de cada expressão.

Outra estratégia é ler o enunciado antes de procurar a resposta no texto. Dessa forma, o candidato identifica o que precisa encontrar e direciona a leitura para informações específicas, sem precisar reler todo o conteúdo repetidamente.

Atenção aos falsos cognatos em espanhol

Na prova de espanhol, a semelhança entre as duas línguas pode facilitar a compreensão, mas também exige cuidado. Algumas palavras parecem ter o mesmo significado em português, porém apresentam sentidos diferentes. São os chamados falsos cognatos.

Por isso, o contexto deve ser utilizado para confirmar o significado das expressões e evitar interpretações equivocadas. Observar as palavras que acompanham determinado termo e a ideia geral do texto pode ajudar a compreender sua utilização.

O conhecimento da língua portuguesa também pode ser um aliado. Estruturas gramaticais, palavras e expressões semelhantes permitem identificar informações mesmo quando o estudante não conhece todos os termos em espanhol.

Além disso, reconhecer o gênero textual é importante para interpretar a mensagem. Notícias, campanhas publicitárias, tirinhas, poemas e anúncios apresentam características e objetivos diferentes. Identificar o público-alvo e a finalidade do conteúdo ajuda a compreender o que o autor pretende comunicar.

Na edição de 2025, as questões de espanhol abordaram temas como diversidade linguística, marcas de oralidade, mudanças de significado conforme o contexto e interpretação textual. Em uma das questões, uma charge representou características da fala coloquial por meio da escrita, exigindo que o candidato reconhecesse a variação linguística apresentada.

Para Hugo Albuquerque, o estudante deve priorizar a compreensão global e relacionar as informações do texto ao comando da questão.

“Não é possível conhecer todas as palavras, o candidato precisa desenvolver uma leitura estratégica, compreender o contexto, identificar a intenção do texto e relacionar essas informações ao que está sendo solicitado no enunciado. Essa abordagem pode fazer diferença para responder às questões com mais segurança e aproveitar melhor o tempo de prova”, conclui.

A preparação, portanto, deve incluir exercícios de interpretação de diferentes gêneros textuais, identificação de palavras-chave e análise da finalidade dos conteúdos. Durante o exame, a recomendação é evitar que uma palavra desconhecida comprometa a leitura e utilizar as pistas disponíveis para construir o sentido geral da mensagem.