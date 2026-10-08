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Vestibular Uneb 2027: prazo de inscrição é prorrogado
Provas estão marcadas para os dias 13 e 14 de dezembro; confira como se inscrever
As inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) foram prorrogadas até segunda-feira, 12. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 8. Inicialmente, o prazo terminaria em 7 de outubro.
O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site vestibular2027.uneb.br. A taxa de inscrição é de R$ 95, e deve ser paga até o dia 13 de outubro.
Ao todo, são oferecidas 5.497 vagas para cursos de graduação presencial, distribuídas pelos 28 campi da universidade.
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Segundo o edital de seleção, será feita a reserva de 40% das vagas para candidatos negros e negras (pretos ou pardos), enquanto os outros 60% são destinados à ampla concorrência. A política de cotas da universidade também prevê 5% de sobrevagas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis, pessoas não binárias e transgêneros, bem como para candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.
As provas estão previstas para os dias 13 e 14 de dezembro de 2026. A relação de cursos, quadro de vagas, informações sobre as provas, documentação exigida e cronograma da seleção constam no site e no edital do Vestibular UNEB 2027.