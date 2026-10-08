Rede estadual tem aulões e simulados na reta final do ENEM

A maratona rumo ao Ensino Superior entra na reta final. Faltando 30 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os estudantes da rede estadual terão a oportunidade de reforçar os conteúdos e obter dicas úteis para assegurar o sucesso nas provas que abrem as portas de universidades públicas e privadas de todo o país. Por meio dos programas Universidade Para Todos (UPT) e Tô com Você no ENEM, a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) intensificou a programação para garantir candidatos confiantes e preparados para as provas.

O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, falou que a rede estadual está mobilizada para o exame. “A preparação dos nossos estudantes que irão fazer o ENEM é realizada durante todo o ano e intensificada nesta reta final. Isso inclui iniciativas como aulões dos diferentes componentes curriculares, orientações de bem-estar emocional, dicas de relaxamento, estratégias para o controle da ansiedade e até logística de apoio para os dias de prova.”

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De forma complementar, o UPT vai intensificar a rotina de estudos em parceria com as universidades estaduais de Feira de Santana (UEFS), do Sudoeste da Bahia (UESB), de Santa Cruz (UESC) e do Estado da Bahia (UNEB). Encontros preparatórios semanais para moradores da região de São Gonçalo, em Salvador, estão entre as atividades previstas. As aulas acontecerão a partir do dia 15 de outubro, no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, das 18h30 às 21h, fruto de uma união entre o UPT, a UNEB e as lideranças do centro religioso.

De acordo com a coordenadora-geral do UPT, Patrícia Machado, o foco, neste momento, é o acolhimento integral do jovem. "Nosso objetivo, além de revisar o conteúdo pedagógico, é mostrar ao estudante baiano que ele não está sozinho. Queremos fortalecer a confiança de cada um, unindo o preparo intelectual ao cuidado emocional para que cheguem aos locais de prova com mais confiança, sentindo a força da escola pública", destacou.

Para garantir o amparo mencionado pela coordenadora, a estrutura planejada pela SEC engloba a logística de mobilização nos dias do exame. Os candidatos contarão com o apoio das equipes da pasta nos principais pontos de acesso aos locais de prova. Haverá entrega de kits com materiais essenciais, lanches e recepção motivacional antes do fechamento dos portões.

Ações contínuas ao longo do ano

O suporte aos jovens, no entanto, ocorre de forma contínua desde o início do calendário letivo, por meio das turmas do UPT. Com duração de oito meses, as aulas do programa tiveram início em abril e seguem até novembro. Neste ano, o programa realizou 18.258 matrículas de alunos em 231 municípios.

No mês de agosto, mais de 4 mil alunos do 3º ano do Ensino Médio participaram do Aulão Prepara ENEM, realizado na Concha Acústica, em Salvador. Em setembro, dois mil matriculados nas escolas estaduais dos Territórios de Identidade do Velho Chico e das Bacias do Rio Corrente e Rio Grande, todos no Oeste Baiano, marcaram presença no Aulão Preparatório promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a SEC. O evento aconteceu no campus da Universidade Federal do Oeste Baiano (UFOB).

Já o Circuito ENEM integrou o Plano de Mobilização ENEM 2026 e levou revisões para 65 unidades escolares de 45 municípios baianos. Os encontros aconteceram no mês de agosto e contaram com aulas ministradas por monitores, graduandos e pós-graduandos das quatro universidades estaduais baianas (UNEB, UEFS, UESC e UESB).