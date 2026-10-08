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EDUCAÇÃO

Enem 2026: inscritos têm até 18 de outubro para escolher idioma

Quem não fizer a opção dentro do prazo terá a prova de inglês atribuída pelo Inep

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudante do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos acessando a Página do Participante
Estudante do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos acessando a Página do Participante - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até 18 de outubro para escolher o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol. A definição é obrigatória e, caso não seja feita dentro do prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atribuirá automaticamente o inglês, sem possibilidade de alteração.

A medida foi publicada nestaquarta-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU) e vale para os participantes que tiveram a inscrição realizada de forma automática. Para ter acesso ao local de prova, esses estudantes também precisam preencher o questionário socioeconômico disponível no site de inscrição do exame.

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A inscrição automática é uma das novidades do Enem 2026 e contempla concluintes do ensino médio da rede pública. O procedimento foi realizado a partir dos dados enviados pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC), conforme as regras estabelecidas no edital da edição.

Ao todo, o Enem 2026 registra mais de 5 milhões de inscrições. Pela primeira vez, além de funcionar como uma das principais portas de entrada para o ensino superior, o exame também será utilizado para aferir o domínio de competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio, em integração com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Provas

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. O início do exame está previsto para 13h30.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. O tempo de prova será de 5h30.

No segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de cinco horas.

A prova de Língua Estrangeira terá cinco questões de múltipla escolha, voltadas principalmente para a interpretação e a compreensão de textos.

Preparação

Para auxiliar os estudantes na preparação, o MEC disponibiliza o aplicativo MEC Idiomas, com aulas gratuitas de inglês e espanhol. A ferramenta não possui conteúdo específico para o Enem, mas pode contribuir para a ampliação do vocabulário e do conhecimento das duas línguas cobradas na avaliação.

O ministério também mantém uma página dedicada ao Enem, com informações sobre as diferentes etapas do exame. O espaço reúne vídeos, tutoriais, notícias, dicas e respostas para dúvidas frequentes, além de orientações que vão desde a isenção da taxa de inscrição até a divulgação dos resultados.

As notas do Enem podem ser utilizadas em processos de acesso ao ensino superior, incluindo o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser aproveitados em seleções próprias de instituições públicas e privadas e por universidades portuguesas que mantêm acordos de cooperação com o Inep.

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