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PATRIMÔNIO E HISTÓRIA

Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia

Aula extraclasse levou alunos do 4º e 5º ano ao Museu do Recôncavo Wanderley Pinho

Redação
Por Redação
Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia
Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia - Foto: Danilo André

Estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Nova Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta quarta-feira, 7, de uma aula extraclasse no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho. A atividade proporcionou aos alunos contato com parte da história da Bahia e do Brasil Colonial.

Durante a visita, os estudantes conheceram as instalações do museu e tiveram acesso a cerca de 200 peças e achados arqueológicos, alguns com mais de 200 anos, relacionados ao ciclo do açúcar.

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    Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia |
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    Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia |

Outras turmas da unidade também participarão da visita nos próximos dias. Segundo a gestora Teresa, a proposta é levar todos os alunos para conhecer o espaço e ampliar o aprendizado para além da sala de aula.

“Todos os alunos irão participar dessa aula, conhecendo o museu e aprendendo a importância da história da nossa Bahia. Além disso, na sala de aula, teremos um evento sobre contação de histórias”, explicou.

A visita foi promovida pela Prefeitura de Candeias, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

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Bahia candeias Educação

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