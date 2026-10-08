PATRIMÔNIO E HISTÓRIA
Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia
Aula extraclasse levou alunos do 4º e 5º ano ao Museu do Recôncavo Wanderley Pinho
Estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Nova Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta quarta-feira, 7, de uma aula extraclasse no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho. A atividade proporcionou aos alunos contato com parte da história da Bahia e do Brasil Colonial.
Durante a visita, os estudantes conheceram as instalações do museu e tiveram acesso a cerca de 200 peças e achados arqueológicos, alguns com mais de 200 anos, relacionados ao ciclo do açúcar.
Museu do Recôncavo Wanderley Pinho | Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia | Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia | Estudantes de Candeias visitam museu e conhecem história da Bahia |
Outras turmas da unidade também participarão da visita nos próximos dias. Segundo a gestora Teresa, a proposta é levar todos os alunos para conhecer o espaço e ampliar o aprendizado para além da sala de aula.
“Todos os alunos irão participar dessa aula, conhecendo o museu e aprendendo a importância da história da nossa Bahia. Além disso, na sala de aula, teremos um evento sobre contação de histórias”, explicou.
A visita foi promovida pela Prefeitura de Candeias, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).