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EVENTO ACADÊMICO

UFBA recebe congresso internacional com 896 trabalhos

XV CONINTER 2026 terá debates, minicursos, oficinas e atividades culturais

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
O XV CONINTER será nos dias 13 a 17 de outubro
O XV CONINTER será nos dias 13 a 17 de outubro - Foto: Divulgação

O XV Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (XV CONINTER) será realizado de 13 a 17 de outubro de 2026, no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O evento é uma realização da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (ANINTER-SH), em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (PósCult/IHAC/UFBA), e terá como tema “Ativismos, democracia e cultura: desafios do campo interdisciplinar”.

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O congresso consolida um espaço estratégico de diálogo entre acadêmicos, estudantes, profissionais e líderes de movimentos sociais, reunindo pesquisadores de diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas.

A estrutura reúne 896 trabalhos aprovados em 35 Grupos de Trabalho (GTs), articulando pesquisas empíricas e teóricas em torno de eixos como: justiça socioambiental e emergência climática; direitos humanos, gênero e diversidade; tecnologia, mídia e sociedade; e políticas públicas e instituições.

Além das sessões simultâneas, a programação inclui conferências, mesas-redondas, oficinas, minicursos, reuniões de fóruns de pós-graduação e atividades culturais.

Entre as atividades previstas estão a Canoa Havaiana, realizada nas manhãs do evento, além de visitas guiadas ao Centro Histórico de Salvador e a comunidades tradicionais.

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Inscrições

As inscrições para participação como ouvintes, para a atividade matinal de Canoa Havaiana e para capacitações em minicursos e oficinas estão abertas até o dia 13 de outubro, pela plataforma Even3.

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