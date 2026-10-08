Enem 2026: veja como estudar faltando apenas um mês

Falta exatamente um mês para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos.

Para quem passou o ano estudando, a reta final é o momento de consolidar os conteúdos e transformar o conhecimento adquirido em desempenho. Já quem ainda não começou a preparação não terá tempo para revisar todo o conteúdo do ensino médio, mas pode adotar uma estratégia para aproveitar melhor as semanas restantes.

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Não tente estudar tudo

Na reta final, o ideal é evitar a tentativa de revisar todo o conteúdo de uma só vez. O estudante pode identificar os assuntos mais recorrentes e aqueles em que apresenta maior dificuldade para concentrar os esforços.

Resolver questões de provas anteriores também pode ajudar. Além de familiarizar o candidato com o formato do Enem, o exercício permite identificar pontos fracos e entender se os erros acontecem por falta de conhecimento, dificuldade de interpretação, cálculo, distração ou falta de controle do tempo.



Redação precisa estar no cronograma

A redação também deve receber atenção durante as próximas semanas. O candidato precisa treinar a construção da introdução, o desenvolvimento dos argumentos e a proposta de intervenção.

Uma estratégia para esse período é produzir pelo menos uma redação por semana e, sempre que possível, analisar o texto de acordo com os critérios utilizados na avaliação do Enem.

No primeiro dia de prova, os participantes também enfrentam questões de Linguagens e Ciências Humanas. Por isso, além da memorização, o treinamento da interpretação de textos e da capacidade de relacionar diferentes informações é importante.

Simulados ajudam a controlar o tempo

O Enem é uma prova extensa e exige concentração durante várias horas. Fazer simulados completos pode ajudar o estudante a entender quanto tempo costuma gastar nas questões e quais estratégias funcionam melhor.

Mais importante do que apenas contabilizar os acertos é analisar os erros depois da prova. A correção deve ser utilizada como uma ferramenta para definir o que precisa ser revisado.

Em Matemática, a recomendação é garantir segurança nos conhecimentos fundamentais antes de dedicar muito tempo a questões consideradas mais difíceis.

Descanso também faz parte da preparação

Aumentar de forma exagerada a carga horária de estudos nas últimas semanas pode prejudicar o desempenho. Por isso, o estudante deve tentar equilibrar preparação, alimentação e descanso.

Evitar noites em claro também é importante. Na reta final, o objetivo deve ser consolidar o que já foi aprendido, em vez de tentar dominar uma grande quantidade de conteúdos novos em poucos dias.

Confira as informações para o dia da prova

Além dos estudos, os participantes devem ficar atentos às orientações para os dois dias de exame. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. A aplicação termina às 19h. No segundo dia, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com encerramento às 18h30.

Também é importante conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova, e separar com antecedência um documento oficial de identificação com foto.

Os estudantes concluintes da rede pública que estão no processo de inscrição automática também devem ficar atentos à escolha da língua estrangeira. O prazo para optar entre inglês e espanhol vai até 18 de outubro.