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Enem 2026: veja como estudar faltando apenas um mês
Confira dicas de como estudar para a prova
Falta exatamente um mês para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos.
Para quem passou o ano estudando, a reta final é o momento de consolidar os conteúdos e transformar o conhecimento adquirido em desempenho. Já quem ainda não começou a preparação não terá tempo para revisar todo o conteúdo do ensino médio, mas pode adotar uma estratégia para aproveitar melhor as semanas restantes.
Não tente estudar tudo
Na reta final, o ideal é evitar a tentativa de revisar todo o conteúdo de uma só vez. O estudante pode identificar os assuntos mais recorrentes e aqueles em que apresenta maior dificuldade para concentrar os esforços.
Resolver questões de provas anteriores também pode ajudar. Além de familiarizar o candidato com o formato do Enem, o exercício permite identificar pontos fracos e entender se os erros acontecem por falta de conhecimento, dificuldade de interpretação, cálculo, distração ou falta de controle do tempo.
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Redação precisa estar no cronograma
A redação também deve receber atenção durante as próximas semanas. O candidato precisa treinar a construção da introdução, o desenvolvimento dos argumentos e a proposta de intervenção.
Uma estratégia para esse período é produzir pelo menos uma redação por semana e, sempre que possível, analisar o texto de acordo com os critérios utilizados na avaliação do Enem.
No primeiro dia de prova, os participantes também enfrentam questões de Linguagens e Ciências Humanas. Por isso, além da memorização, o treinamento da interpretação de textos e da capacidade de relacionar diferentes informações é importante.
Simulados ajudam a controlar o tempo
O Enem é uma prova extensa e exige concentração durante várias horas. Fazer simulados completos pode ajudar o estudante a entender quanto tempo costuma gastar nas questões e quais estratégias funcionam melhor.
Mais importante do que apenas contabilizar os acertos é analisar os erros depois da prova. A correção deve ser utilizada como uma ferramenta para definir o que precisa ser revisado.
Em Matemática, a recomendação é garantir segurança nos conhecimentos fundamentais antes de dedicar muito tempo a questões consideradas mais difíceis.
Descanso também faz parte da preparação
Aumentar de forma exagerada a carga horária de estudos nas últimas semanas pode prejudicar o desempenho. Por isso, o estudante deve tentar equilibrar preparação, alimentação e descanso.
Evitar noites em claro também é importante. Na reta final, o objetivo deve ser consolidar o que já foi aprendido, em vez de tentar dominar uma grande quantidade de conteúdos novos em poucos dias.
Confira as informações para o dia da prova
Além dos estudos, os participantes devem ficar atentos às orientações para os dois dias de exame. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30.
No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. A aplicação termina às 19h. No segundo dia, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com encerramento às 18h30.
Também é importante conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova, e separar com antecedência um documento oficial de identificação com foto.
Os estudantes concluintes da rede pública que estão no processo de inscrição automática também devem ficar atentos à escolha da língua estrangeira. O prazo para optar entre inglês e espanhol vai até 18 de outubro.