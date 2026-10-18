Pé-de-Meia: pagamento de outubro começa nesta semana; veja detalhes

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O próximo pagamento do Pé-de-Meia deve acontecer ainda neste mês. O programa federal brasileiro cria um sistema financeiro-educacional, que apoia a permanência e a conclusão escolar de estudantes de baixa renda.

Recebem o benefício alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º ano do ensino médio público ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O benefício é pago a estudantes que alcançaram ao menos 80% de frequência nas aulas da rede pública.

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A sétima parcela do Incentivo Matrícula deve ser realizada a partir de segunda-feira, 19, e deve se estender até o dia 26 de outubro. Para receber o incentivo, o estudante deve se atentar à data do nascimento, que será o dia de pagamento.

No mesmo período, os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também recebem a segunda parcela mensal do segundo semestre de 2026.

Requisitos para o Pé-de-Meia

O objetivo do programa é promover a permanência e a conclusão escolar dos estudantes, ampliar o acesso à educação e reduzir desigualdades sociais entre os jovens, incentivando a mobilidade social.

Porém, para ingressar o programa e ter direito ao valor máximo de saque, não basta a matrícula do aluno: outros requisitos também são exigidos.

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia funciona como um valor financeiro acumulado, por meio de depósitos periódicos feitos pelo governo, ao longo de todo o tempo de permanência do aluno na rede educacional pública.

Para o ensino médio

Incentivo Matrícula: R$ 200 (parcela anual)

Incentivo Frequência: R$ 1.800 por ano (9 parcelas de R$ 200)

Incentivo Conclusão: R$ 1.000 por ano (retido até o fim dos 3 anos — total de R$ 3.000)

Incentivo Enem: R$ 200 (parcela única)

Já para o EJA: