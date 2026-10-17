Obmep 2026: alunos e professores participam da 2ª fase neste sábado

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Mais de 900 mil estudantes participam neste sábado, 17, da segunda fase da 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A prova foi aplicada às 14h30 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em todo o país, e pode garantir medalhas, certificados e oportunidades de iniciação científica aos participantes.

Os classificados foram selecionados entre os 18,3 milhões de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio que fizeram a primeira etapa, em 9 de junho.

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A avaliação tem seis questões discursivas, que devem ser respondidas em até três horas. O resultado está previsto para 15 de dezembro.

Nesta edição, serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais: 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. A premiação inclui ainda 51 mil certificados de menção honrosa.

Os estudantes que conquistarem medalhas nacionais poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC Jr.), que oferece aulas avançadas de matemática. Os participantes também poderão receber uma bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A Obmep é organizada pelo Impa, com participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

Professores também participam e poderão receber bolsas

Pela primeira vez, o Impa realizará a Olimpíada de Professores da Obmep Mirim. A iniciativa é voltada a docentes com matrícula ativa que lecionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou privadas.

A competição prevê 25 medalhas de ouro, 50 de prata e 100 de bronze, além de 500 menções honrosas. Os profissionais premiados poderão participar de um curso de formação em matemática voltado ao ensino fundamental I, oferecido pelo instituto.

Os professores que conquistarem medalhas de ouro também poderão participar de atividades presenciais no Rio de Janeiro, com despesas custeadas pelo Impa. Outra possibilidade será apresentar projetos pedagógicos para aplicação em sala de aula.

Caso os projetos sejam selecionados para implementação, os docentes poderão receber uma bolsa de R$ 700 por quatro meses para desenvolver as atividades.

A iniciativa busca ampliar a formação dos professores que trabalham com matemática nos primeiros anos da educação básica. O Impa conta com apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat).