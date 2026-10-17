Saiba como bloquear a CNH digital após perda ou roubo do smartphone

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​Ferramenta gratuita disponibilizada pela Senatran permite que condutores desconectem o documento à distância usando a conta gov.br, garantindo segurança contra acessos indevidos.

​Perder o smartphone ou ser vítima de furto e roubo traz uma série de preocupações imediatas, e uma delas envolve a segurança de dados pessoais e documentos de identificação armazenados no aparelho.

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Procedimento

Para quem utiliza a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em formato digital, existe um procedimento rápido e totalmente gratuito para impedir o acesso de terceiros ao documento, mesmo sem estar com o telefone em mãos.

​A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) oferece uma alternativa digital por meio de seu portal oficial. Utilizando as credenciais de acesso da conta unificada gov.br, os motoristas conseguem gerenciar todos os dispositivos vinculados ao documento de trânsito.

Desconexão imediata

​Por intermédio da plataforma, é possível visualizar a lista de aparelhos conectados e realizar a desconexão imediata daquele que foi extraviado ou subtraído. Com essa medida de segurança, o acesso à CNH digital no celular perdido é invalidado instantaneamente.

Posteriormente, caso o condutor adquira um novo aparelho, basta baixar novamente o aplicativo oficial CNH do Brasil e efetuar o login para voltar a utilizar a habilitação digital com total praticidade.

Passo a passo

- Passo 1: acesse o Portal de Serviços da Senatran e clique em "Entrar com gov.br". Informe seu CPF e senha para acessar a plataforma.

- Passo 2: no menu lateral, clique em "Aplicativos" e selecione a opção "CNH do Brasil - Instalações".

- Passo 3: na lista de dispositivos vinculados, identifique o celular roubado ou furtado e clique em "Desconectar". Após a solicitação, o sistema desvincula o aparelho e força a remoção dos documentos digitais armazenados nele.

Como reativar a CNH digital em um novo smartphone

​Após desconectar o celular roubado ou perdido, o motorista pode restabelecer o acesso à habilitação digital em um novo aparelho.

O processo exige o download do aplicativo gratuito CNH do Brasil (disponível para Android e iOS) e a validação do acesso pela conta gov.br.

Veja o passo a passo:

- ​1. Download do aplicativo: acesse a Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) e instale o app oficial CNH do Brasil.

- ​2. Autenticação: abra o aplicativo e faça o login inserindo seu CPF e a senha cadastrada na conta gov.br.

- ​3. Localização do documento: na página inicial, selecione a opção "Condutor" e, em seguida, toque em "CNH".

- ​4. Validação de segurança: se o sistema solicitar a emissão de uma nova via digital, siga as instruções na tela. O procedimento exige a leitura do QR Code presente no documento impresso, a realização do reconhecimento facial e a confirmação do CEP registrado no Detran.

- ​5. Acesso concluído: Finalizada a verificação, a CNH digital estará pronta para uso no novo dispositivo. O documento eletrônico possui o mesmo valor legal da versão em papel e é aceito em fiscalizações de trânsito em todo o país.

Outras providências essenciais após roubo do celular

​Além de remover o acesso à CNH digital, o proprietário deve adotar medidas imediatas para resguardar dados pessoais e contas armazenadas no aparelho.

A primeira recomendação é utilizar a plataforma oficial Celular Seguro, do Governo Federal, que possibilita emitir alertas e solicitar o bloqueio do telefone, da linha e de serviços financeiros associados, de acordo com as opções da ferramenta.

​Também é fundamental trocar as senhas de acessos estratégicos, como o portal gov.br, e-mails, redes sociais e aplicativos de bancos.

Para dispositivos Android e iOS, os recursos nativos Localizador do Google e Buscar da Apple permitem rastrear, bloquear ou apagar remotamente todo o conteúdo do aparelho.

Por fim, recomenda-se contatar a operadora de telefonia para desativar o chip, evitando fraudes e o uso não autorizado da linha.