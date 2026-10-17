Novo ciclone extratropical alcança a Bahia no fim de semana; entenda

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Um novo ciclone extratropical deve atingir o Atlântico Sul, próximo à costa da Região Sul, favorecendo ventos costeiros intensos no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e chegar na Bahia neste final de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o sistema deverá se afastar gradualmente em direção ao oceano, enquanto a frente fria associada avança pela costa da Região Sudeste em direção ao sul da Bahia.

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Essa configuração favorece a ocorrência de chuvas intensas em áreas do Sudeste e do sul do Nordeste.

A interação entre a frente fria, a disponibilidade de umidade e a circulação em altos níveis poderá contribuir para o estabelecimento da primeira ZCAS da temporada, concentrando as chuvas ao longo da faixa de atuação do sistema.

Chuvas e tempestades na Bahia

As áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil também atingem a Região Nordeste, principalmente o oeste e o sul da região. São esperadas para este sábado, 17, chuvas no noroeste da Bahia, além do sul e litoral sul da Bahia. Também podem ocorrer chuvas isoladas no centro e sudoeste da Bahia.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas, e aviso laranja de perigo para tempestades na região de Porto Seguro (BA) e Teixeira de Freitas (BA).

No domingo, 18, as áreas de instabilidade se intensificam na Região Nordeste. O tempo fica chuvoso, com trovoadas, no oeste e norte da Bahia. Nas demais áreas da Bahia e no sudoeste de Pernambuco, também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Está vigente para domingo um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas regiões sul, central e noroeste da Bahia.