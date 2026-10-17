Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Novo ciclone extratropical alcança a Bahia no fim de semana; entenda

Essa configuração favorece a ocorrência de chuvas intensas em algumas áreas

Carla Melo
Por
Ciclone Extratropical deve trazer frente fria na Bahia
Ciclone Extratropical deve trazer frente fria na Bahia - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Atlântico Sul, próximo à costa da Região Sul, favorecendo ventos costeiros intensos no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e chegar na Bahia neste final de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o sistema deverá se afastar gradualmente em direção ao oceano, enquanto a frente fria associada avança pela costa da Região Sudeste em direção ao sul da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Essa configuração favorece a ocorrência de chuvas intensas em áreas do Sudeste e do sul do Nordeste.

Leia Também:

BRASIL

Como uma cidade liderada por um padre se tornou uma das mais evangélicas
Como uma cidade liderada por um padre se tornou uma das mais evangélicas imagem

CONQUISTA!

Brasil alcança menor taxa de desmatamento na Amazônia e Cerrado
Brasil alcança menor taxa de desmatamento na Amazônia e Cerrado imagem

BRASIL

Ciclone e frente fria colocam 13 estados em alerta no Brasil
Ciclone e frente fria colocam 13 estados em alerta no Brasil imagem

A interação entre a frente fria, a disponibilidade de umidade e a circulação em altos níveis poderá contribuir para o estabelecimento da primeira ZCAS da temporada, concentrando as chuvas ao longo da faixa de atuação do sistema.

Chuvas e tempestades na Bahia

As áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil também atingem a Região Nordeste, principalmente o oeste e o sul da região. São esperadas para este sábado, 17, chuvas no noroeste da Bahia, além do sul e litoral sul da Bahia. Também podem ocorrer chuvas isoladas no centro e sudoeste da Bahia.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas, e aviso laranja de perigo para tempestades na região de Porto Seguro (BA) e Teixeira de Freitas (BA).

No domingo, 18, as áreas de instabilidade se intensificam na Região Nordeste. O tempo fica chuvoso, com trovoadas, no oeste e norte da Bahia. Nas demais áreas da Bahia e no sudoeste de Pernambuco, também ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Está vigente para domingo um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas regiões sul, central e noroeste da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia brasil Chuvas

Relacionadas

Mais lidas