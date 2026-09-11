Temporais e tornados: ciclone avança no Brasil e traz riscos extremos

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Diferentes partes do Brasil devem sofrer com o tempo severo nesta sexta-feira, 11, devido à formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa da Região Sul.

De acordo com o Climatempo, o sistema é favorecido pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o interior da América do Sul e também impulsiona uma nova frente fria.

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Os impactos mais fortes devem ser sentidos no Sul, em áreas do Sudeste e em Mato Grosso do Sul, com previsão de temporais, chuva intensa, rajadas de vento, granizo e possibilidade de tornados.

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

O tempo ficará bastante instável ao longo desta sexta-feira em estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As pancadas podem ocorrer com trovoadas, granizo e ventos fortes.

Além disso, a condição de Perigo para tempo severo permanece em áreas dos mesmos estados. No Paraná, há possibilidade de tornados.

O vento deve variar entre 50 e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h no Paraná, em Santa Catarina e na faixa norte do Rio Grande do Sul.

Sudeste

São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais devem sofrer com a instabilidade. Em São Paulo, a chuva começa ainda durante a madrugada e pode se espalhar por praticamente todo o estado.

Ademais, há previsão de trovoadas, rajadas de vento e temporais isolados, além de risco de acumulados elevados no centro-sul paulista, na divisa com o Paraná e no leste do estado.

As regiões sul e o sudoeste de São Paulo também têm possibilidade de tornados. As rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas do oeste, sudoeste e sul paulista.

A aproximação da frente fria deve reforçar as chuvas principalmente na metade sul de Mato Grosso do Sul. São esperados temporais, chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados.

Existe ainda a possibilidade de tornados no sul do estado. As rajadas podem alcançar 90 km/h em áreas do oeste, centro, sul e sudeste.

Norte

No Norte, o calor e a alta umidade continuam favorecendo pancadas de chuva. Os maiores volumes são esperados no Amazonas, Roraima, Rondônia e oeste do Pará, com possibilidade de temporais.

No Tocantins, a umidade relativa do ar permanece baixa, entre 20% e 30%.

Bahia e Nordeste

A umidade marítima mantém a previsão de chuva na faixa litorânea do Nordeste. Na Bahia, são esperadas pancadas moderadas no litoral.

No interior, o tempo permanece firme, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar entre 20% e 30%.