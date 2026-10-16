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Brasil alcança menor taxa de desmatamento na Amazônia e Cerrado

Dados foram divulgados pelo Governo Federal durante um evento no Palácio do Planalto

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Amazônia registra menor valor de desmatamento desde 1988
Amazônia registra menor valor de desmatamento desde 1988 - Foto: Agência Brasil

A Amazônia e o Cerrado registraram as menores taxas de desmatamento de suas respectivas séries históricas, segundo dados do monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta sexta-feira, 16.

Na Amazônia, o desmatamento foi de 3.335 km², o menor valor desde 1988, representando uma redução de 41,8% em relação ao ciclo anterior, quando atingiu 5.731 km².

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No Cerrado, foram 5.516,69 km² desmatados, o que também representa a menor taxa da série histórica, iniciada em 2001. A queda equivale a 23,8% em relação aos 7.235,27 km² registrados no período anterior, entre julho de 2024 e julho de 2025.

“A redução do desmatamento não é um episódio isolado, nem resultado da sorte. É um processo contínuo, de redução ano a ano, que só é possível com políticas públicas estruturadas e organizadas em três pilares fundamentais: a ciência, com informações que orientam nossas decisões; a democracia, com a participação da sociedade na construção das políticas públicas; e o pacto federativo, com respeito e parceria entre o Governo Federal, os estados e os municípios”, destacou o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

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Entre as medidas de combate está o programa União com Municípios, na Amazônia Legal, que abrange iniciativas de monitoramento e gestão ambiental, regularização fundiária e assistência técnica. Desde 2023, a iniciativa conta com R$ 780 milhões em execução em 80 municípios, com foco na proteção territorial e no combate à grilagem.

A estratégia prevê também incentivos financeiros ao desenvolvimento de atividades sustentáveis. No Plano Safra 2026/2027, produtores rurais que atendem a critérios ambientais podem obter redução de até 1 ponto percentual na taxa de juros. Já o programa Bolsa Verde oferece apoio financeiro a famílias de baixa renda que contribuem para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

Os dados foram divulgados pelo Governo Federal durante um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, e integram o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), desenvolvido pelo Inpe, responsável por calcular as taxas oficiais de desmatamento no país.

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