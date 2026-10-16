Vaticano divulga novo boletim sobre o estado de saúde do papa Leão XIV

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O estado de saúde do papa Leão XIV, de 71 anos, registra uma evolução positiva e estável. De acordo com boletim oficial divulgado pelo Vaticano nesta sexta-feira, 16, o pontífice apresenta uma “melhora constante” exatos três dias após ter sido submetido a uma cirurgia de alta complexidade para a retirada de um tumor cancerígeno do pulmão.

Conforme o comunicado da Santa Sé, os exames de rotina realizados nas primeiras horas da manhã — que incluíram análises de sangue e uma radiografia de controle do tórax — confirmaram o sucesso do procedimento cirúrgico e a excelente resposta do organismo do líder católico.

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Retorno à rotina e autonomia após cirurgia no pulmão

O informe do Vaticano também destacou que o pontífice já retomou sua rotina e cumpre “suas atividades diárias normais com total autonomia”, evidenciando o ritmo acelerado de recuperação no pós-operatório.

A cirurgia à qual o papa foi submetido ocorreu em um hospital de Roma, após exames médicos de rotina identificarem um nódulo pulmonar em estágio inicial.

O procedimento envolveu a ressecção do lobo inferior do pulmão direito por meio de técnica videoassistida, visando assegurar a remoção completa da área afetada. O exame histológico posterior confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Apesar da delicadeza da intervenção, o pontífice tem demonstrado vigor desde os primeiros dias no hospital, tendo passado por noites tranquilas e recebido alta do centro cirúrgico com plena consciência. A previsão inicial da equipe médica apontava para uma recuperação de cerca de uma semana, ritmo que vem sendo cumprido com estabilidade e sem intercorrências.