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SAÚDE

Papa Leão é diagnosticado com câncer de pulmão após cirurgia

Exame confirmou adenocarcinoma pulmonar após procedimento em Roma

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
O papa Leão XIV teve cirurgia bem-sucedida para retirada de nódulo cancerígeno no pulmão
O papa Leão XIV teve cirurgia bem-sucedida para retirada de nódulo cancerígeno no pulmão - Foto: Alberto Pizzoli/Pool/AFP

O papa Leão XIV foi diagnosticado com câncer de pulmão após passar por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito, nesta terça-feira, 13, no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália. Segundo boletim divulgado pela Santa Sé, a operação durou cerca de 90 minutos e ocorreu sem complicações.

O exame do tecido removido durante a operação confirmou o adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer que se desenvolve nas células glandulares do órgão.

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“Para assegurar a radicalidade da intervenção, foi removido o lobo inferior do pulmão direito por meio de técnica videoassistida. O exame histológico intraoperatório confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, conforme suspeitado pelos exames pré-operatórios”, informou o boletim.

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Após o procedimento, o papa acordou normalmente após o procedimento e, depois de um breve período de observação, retornou ao quarto, no décimo andar do hospital.

O boletim médico foi assinado pelo médico Luigi Carbone e pelo cirurgião Stefano Margaritora.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estágio do câncer nem sobre o tratamento previsto. A retirada do lobo inferior do pulmão direito foi realizada para remover a área afetada, conforme o planejamento médico.

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Câncer Papa Leão XIV Vaticano

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