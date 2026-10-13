Estudantes voltam às ruas na França com apoio de Greta Thunberg

Estudantes do ensino médio e universidades voltaram a ocupar as ruas em diversas cidades da França nesta terça-feira, 13. Rejeitando o que classificam como "migalhas" oferecidas pelo governo em resposta às reivindicações por melhorias na infraestrutura escolar e contratação de docentes, os jovens ganharam o apoio público da ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

Após bloqueios registrados no início da manhã em portões de acesso, milhares de alunos e professores marcharam acompanhados por sindicatos de classe. Em Nantes, a caminhada foi encabeçada por uma faixa com os dizeres: “Escolas sem dinheiro, país sem futuro”. Em Paris, os manifestantes avançaram em direção ao Palácio dos Inválidos, próximo ao gabinete do primeiro-ministro Sébastien Lecornu e ao Ministério da Educação.

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As autoridades de segurança projetam a presença de 130 mil a 200 mil pessoas nos atos pelo país. Há uma semana, o movimento reuniu entre 266 mil e 450 mil manifestantes, marcando uma das maiores mobilizações de estudantes na França desde maio de 1968.

Universidades bloqueadas e apelo de Greta Thunberg

Segundo balanço divulgado pela União Estudantil, cerca de 90% das quase 70 universidades francesas registraram bloqueios parciais ou fechamento total das atividades nesta terça-feira. No ensino médio, o ministro da Educação, Édouard Geffray, apontou uma ligeira redução no número de colégios fechados preventivamente: cerca de 200 das 3.700 unidades do país.

Um dos pontos de maior concentração de manifestantes ocorreu no colégio Paul Éluard, em Saint-Denis, ao norte de Paris, onde Greta Thunberg esteve presente para prestar solidariedade ao movimento.

"Estou enormemente orgulhosa dos estudantes franceses. Estão roubando o nosso futuro e as escolas não recebem os investimentos de que precisam. Isso envia uma mensagem aos jovens de que eles não são prioridade na sociedade", declarou Greta Thunberg.

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Reivindicações exigem plano de 10 bilhões de euros

Com idade média entre 15 e 18 anos, os manifestantes apresentam uma pauta ampla de reivindicações. Entre as principais queixas estão a falta crônica de professores substitutos, jornadas escolares sobrecarregadas que chegam a dez horas diárias, salas de aula sem conforto térmico diante das mudanças climáticas e a falta de transparência no sistema de acesso ao ensino superior.

Em tentativa de conter os protestos no fim da semana passada, o Ministério da Educação anunciou a contratação emergencial de 3.000 professores substitutos. A medida foi considerada insuficiente pelas entidades estudantis, que exigem a aprovação de um plano de investimentos de 10 bilhões de euros (cerca de R$ 56 bilhões) para reestruturar as instituições de ensino médio.

Pressão política às vésperas da eleição presidencial

A onda de insatisfação jovem e a resposta das forças de segurança assumiram o centro do debate político no país, que se encontra a menos de sete meses da eleição presidencial para escolher o sucessor de Emmanuel Macron — pleito em que a líder de ultradireita Marine Le Pen lidera as pesquisas de intenção de voto.

Diante da escalada da crise, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciou que apresentará emendas parlamentares para incorporar propostas enviadas pelos próprios estudantes em uma consulta pública online, com foco principal na revisão de horários e reformas emergenciais nas estruturas físicas das escolas.

FAQ sobre os protestos estudantis na França