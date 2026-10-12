TRANSMISSÃO AO VIVO
Polícia da Alemanha investiga caso de crime sexual praticado por robô
Maquina se aproximou da vítima por trás e realizou toques físicos na região das nádegas
A Polícia da Alemanha instaurou um inquérito em Colônia para apurar uma denúncia de crime sexual praticado com o uso de um robô. O episódio envolveu uma adolescente de 16 anos abordada por uma estrutura automatizada em uma via pública.
Dinâmica do fato e transmissão ao vivo
De acordo com o registro policial, o robô tinha cerca de 1,20 metro de altura. A máquina se aproximou da vítima por trás e realizou toques físicos na região das nádegas.
Dois jovens, de 16 e 19 anos, acompanhavam o deslocamento do equipamento à distância. Os suspeitos realizaram a transmissão digital do ato ao vivo por redes sociais, acompanhada de comentários sobre a abordagem.
Apreensão e enquadramento jurídico
As autoridades de segurança identificaram os suspeitos e apreenderam o robô no porta-malas de um veículo. Celulares com as gravações das imagens também foram recolhidos pela perícia.
O caso foi registrado como insulto de natureza sexual, enquadrado no artigo 185 do Código Penal alemão. As autoridades apontam que a legislação do país não prevê dispositivo específico para agressões físicas executadas por meio de autômatos acionados remotamente.
Pontos centrais do inquérito
- Local do fato: Colônia, Alemanha.
- Vítima: adolescente de 16 anos.
- Equipamento: robô de 1,20 metro de altura.
- Suspeitos: proprietário de 16 anos e acompanhante de 19 anos.
- Capitulação inicial: artigo 185 do Código Penal alemão (insulto de natureza sexual).