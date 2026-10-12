Polícia da Alemanha investiga caso de crime sexual praticado por robô

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A Polícia da Alemanha instaurou um inquérito em Colônia para apurar uma denúncia de crime sexual praticado com o uso de um robô. O episódio envolveu uma adolescente de 16 anos abordada por uma estrutura automatizada em uma via pública.

Dinâmica do fato e transmissão ao vivo

De acordo com o registro policial, o robô tinha cerca de 1,20 metro de altura. A máquina se aproximou da vítima por trás e realizou toques físicos na região das nádegas.

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Dois jovens, de 16 e 19 anos, acompanhavam o deslocamento do equipamento à distância. Os suspeitos realizaram a transmissão digital do ato ao vivo por redes sociais, acompanhada de comentários sobre a abordagem.

Apreensão e enquadramento jurídico

As autoridades de segurança identificaram os suspeitos e apreenderam o robô no porta-malas de um veículo. Celulares com as gravações das imagens também foram recolhidos pela perícia.

O caso foi registrado como insulto de natureza sexual, enquadrado no artigo 185 do Código Penal alemão. As autoridades apontam que a legislação do país não prevê dispositivo específico para agressões físicas executadas por meio de autômatos acionados remotamente.

Pontos centrais do inquérito