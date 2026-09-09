Prédio de Neymar terá robô, heliponto e apartamentos de R$ 54 milhões

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O mercado global de robôs de entrega deve registrar avanço anual de 32,4%, passando de US$ 800 milhões em 2025 para US$ 3,24 bilhões em 2030, segundo estudo da MarketsandMarkets. A adoção desse tipo de equipamento avança em operações logísticas e chega ao mercado imobiliário residencial.

Edify One - Foto: Divulgção Edify One

Em Itapema, Santa Catarina, o empreendimento Edify One — associado ao jogador Neymar por meio da participação da NR Sports como sócia e proprietária do terreno — utilizará um robô autônomo para o transporte de encomendas, pedidos e pequenos volumes entre a recepção e os apartamentos.

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O equipamento opera integrado aos elevadores do prédio, realiza deslocamentos pelos pavimentos e entrega os itens diretamente na porta das unidades.

Garagem Edify One - Foto: Divulgção Edify One

Após o recebimento e a liberação pela equipe da portaria, os volumes são colocados no compartimento do robô, que executa o trajeto sem interferência humana e retorna à base de recarga após finalizar a entrega.

Características do empreendimento

Prédio do apartamento de Neymar - Foto: Divulgção Edify One

O edifício é construído na frente-mar da Meia Praia, com conclusão prevista para dezembro de 2028.

Porte : 45 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída.

: 45 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída. Unidades residenciais : 68 apartamentos com áreas privativas de 264 m² a 966 m², dispondo de quatro a seis suítes.

: 68 apartamentos com áreas privativas de 264 m² a 966 m², dispondo de quatro a seis suítes. Comercialização : valores por unidade entre R$ 14 milhões e R$ 54 milhões.

: valores por unidade entre R$ 14 milhões e R$ 54 milhões. Valor Geral de Vendas (VGV): Estimado em R$ 650 milhões, com 40% das unidades comercializadas no último levantamento.

Área de lazer : 2,7 mil metros quadrados divididos em dois pavimentos, com piscina de transbordo frente-mar, piscina aquecida, spa, sauna, sala de massagem, academia panorâmica, wine room, pub, salões de festas, sala de jogos, espaços infantis e área pet.

Infraestrutura e tecnologia

Edify One - Foto: Divulgção Edify One

O projeto contempla sistemas voltados à segurança, eficiência energética e manutenção predial: