Padaria brasileira “contrata” robô que serve clientes e canta parabéns

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Uma padaria de São José, na Grande Florianópolis, chamou a atenção nas redes sociais após “contratar” um robô para atender os clientes e servir pedidos. Apelidado de Otto, o equipamento foi incorporado à rotina do estabelecimento.

A novidade tem atraído consumidores curiosos para conhecer a experiência interativa. Segundo o proprietário, Jonathan Pelles, a proposta é utilizar a tecnologia para complementar o trabalho da equipe, e não substituir os funcionários.

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“A reação tem sido muito positiva. As crianças adoram, os adultos também ficam curiosos, tiram fotos, gravam vídeos e compartilham nas redes sociais. Muitos clientes comentam que nunca tinham visto uma experiência como essa em uma padaria e elogiam a iniciativa”, afirmou o empresário, ao g1.

O que o robô Otto faz?

O equipamento foi programado para realizar diferentes funções durante o atendimento. Entre elas estão:

Levar os pedidos até as mesas;

Interagir com os clientes;

Cantar parabéns em aniversários.

Otto também conta com respostas divertidas para situações do dia a dia. Quando precisa parar porque alguém passa rapidamente à sua frente, o robô pede desculpas.

“Desculpe! Acho que me distraí. Prometo que isso não vai acontecer novamente”, diz o equipamento, segundo Jonathan.

Robô ajuda equipe de 55 funcionários

De acordo com o proprietário, a chegada de Otto contribuiu para a rotina dos 55 funcionários da padaria. O protótipo foi desenvolvido sob medida por uma empresa de robótica do Rio Grande do Sul, especializada em automação para grandes indústrias.

Jonathan afirma que a intenção é tornar o ambiente mais agradável e oferecer uma experiência diferente aos clientes.

“A nossa padaria sempre busca inovar e oferecer a melhor experiência possível. O robô veio justamente para surpreender os clientes, tornar o ambiente ainda mais agradável e agregar ao atendimento, sempre trabalhando junto com a nossa equipe”, destacou.

Além de acompanhar o robô durante o serviço, os consumidores também têm registrado a experiência em fotos e vídeos publicados nas redes sociais.

Tecnologia será levada para nova unidade

Com a boa recepção do público, a administração já planeja ampliar o uso da tecnologia. A ideia é instalar outro robô na nova unidade da padaria, que será inaugurada no bairro Campinas, também em São José.

“Já estamos planejando a nova unidade pensando em contar também com um robô, porque acreditamos que a tecnologia veio para somar ao atendimento e fortalecer ainda mais a experiência que oferecemos”, projetou o empresário.

A proposta é manter Otto como um recurso de apoio ao atendimento, trabalhando em conjunto com a equipe humana.