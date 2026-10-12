Operação do papa Leão XIV para retirada de nódulo ocorrerá nesta terça-feira

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O papa Leão XIV será submetido a uma cirurgia nesta terça-feira, 13, para retirar um nódulo no pulmão. A informação foi confirmada pelo Vaticano nesta segunda-feira, 12.

O pontífice, de 71 anos, anunciou no domingo, 11, que médicos identificaram um nódulo pulmonar durante exames recentes e recomendaram a remoção cirúrgica. Segundo ele, a alteração foi detectada em estágio inicial e está bem localizada.

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O anúncio foi feito durante a oração dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, Leão XIV agradeceu aos fiéis pelo apoio e pediu orações para o procedimento.

“Queridos amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado em meu pulmão. Ele foi detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo. A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", disse.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a recuperação deverá durar cerca de uma semana. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a natureza do nódulo, nem se ele é benigno ou maligno.

O Vaticano informou ainda que o papa manteve a agenda prevista para esta segunda-feira. Não há confirmação, porém, sobre a realização da viagem pastoral programada para novembro, que inclui Uruguai, Argentina e Peru.