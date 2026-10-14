MUNDO
Papa Leão segue no hospital após cirurgia, mas passa noite tranquila
Pontífice foi operado para tratar um câncer de pulmão na terça-feira, 12
Após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, o Papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital, de acordo com informações divulgadas pelo Vaticano na manhã desta quarta-feira, 14.
Segundo a publicação, novas informações sobre o estado de saúde do pontífice serão divulgadas ao longo do dia.
Um comunicado emitido pela Santa Sé afirma que o papa despertou normalmente após o procedimento e retornou ao quarto depois de um breve período de observação.
Entenda a cirurgia no Papa Leão XIV
No domingo, 11, aconteceu o anúncio sobre o nódulo identificado no pulmão durante exames de rotina. O Papa Leão XIV passou por uma cirurgia, nesta terça-feira, 13, que confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma.
O procedimento durou cerca de 90 minutos e foi considerado bem-sucedida. Na ocasição, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito por meio de uma técnica videoassistida.
O exame do tecido removido durante a operação confirmou o adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer que se desenvolve nas células glandulares do órgão.
Exames realizados anteriormente definiram com precisão o procedimento a ser realizado e como intervir. Ao despertar da anestesia, o representante católico estava consciente e orientado.
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Próximo passos após cirurgia do Papa
Nos próximos dias, o papa passará por exames pós-operatórios e análise do material retirado durante a cirurgia.
Por enquanto, o Papa deve seguir hospitalizado por cerca de uma semana, acompanhado pelas pessoas que já o assistem diariamente no apartamento pontifício.
Todos os compromissos públicos que ele teria até o dia 20 de outubro foram cancelados para a recuperação da operação.