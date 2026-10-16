Estudantes que vão fazer o Enem têm prazo decisivo até este domingo

Estudantes concluintes do ensino médio da rede pública inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até domingo, 18, para escolher o idioma da prova de língua estrangeira.



A opção entre inglês e espanhol deve ser registrada na Página do Participante. Quem perder o prazo fará a prova de inglês, sem possibilidade de alteração posterior.

Questionário socioeconômico também é obrigatório

Além de escolher o idioma, os estudantes precisam preencher o questionário socioeconômico, disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.



O formulário reúne perguntas sobre as condições sociais, econômicas e educacionais dos candidatos. As respostas não podem ser modificadas após o envio, e a consulta ao local de prova será liberada somente depois da conclusão dessa etapa.





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Como estudar para a prova de língua estrangeira

A prova de língua estrangeira contém cinco questões de múltipla escolha, voltadas à interpretação e à compreensão de textos.



Para se preparar, os participantes podem utilizar gratuitamente a plataforma MEC Idiomas, que oferece aulas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos, no turno da tarde.

No primeiro dia, os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de elaborar a redação.



No segundo domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza, que abrangem biologia, química e física, e matemática. A duração será de cinco horas.

Enem registra mais de 5 milhões de inscrições

O Ministério da Educação (MEC) contabilizou mais de 5 milhões de inscrições para esta edição. A inscrição automática de concluintes da rede pública foi adotada pela primeira vez em 2026 para ampliar a participação desse público no exame.

Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem também será utilizado, pela primeira vez, para avaliar competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio, em integração com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).