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Estudantes que vão fazer o Enem têm prazo decisivo até este domingo

A avaliação vai ser realizada no dia 8 e 15 de novembro

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Aulão gratuito para o exame nacional oferece transporte na Bahia
Aulão gratuito para o exame nacional oferece transporte na Bahia - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudantes concluintes do ensino médio da rede pública inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até domingo, 18, para escolher o idioma da prova de língua estrangeira.

A opção entre inglês e espanhol deve ser registrada na Página do Participante. Quem perder o prazo fará a prova de inglês, sem possibilidade de alteração posterior.

Questionário socioeconômico também é obrigatório

Além de escolher o idioma, os estudantes precisam preencher o questionário socioeconômico, disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

O formulário reúne perguntas sobre as condições sociais, econômicas e educacionais dos candidatos. As respostas não podem ser modificadas após o envio, e a consulta ao local de prova será liberada somente depois da conclusão dessa etapa.

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Como estudar para a prova de língua estrangeira

A prova de língua estrangeira contém cinco questões de múltipla escolha, voltadas à interpretação e à compreensão de textos.

Para se preparar, os participantes podem utilizar gratuitamente a plataforma MEC Idiomas, que oferece aulas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos, no turno da tarde.

No primeiro dia, os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de elaborar a redação.

No segundo domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza, que abrangem biologia, química e física, e matemática. A duração será de cinco horas.

Enem registra mais de 5 milhões de inscrições

O Ministério da Educação (MEC) contabilizou mais de 5 milhões de inscrições para esta edição. A inscrição automática de concluintes da rede pública foi adotada pela primeira vez em 2026 para ampliar a participação desse público no exame.

Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem também será utilizado, pela primeira vez, para avaliar competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio, em integração com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

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