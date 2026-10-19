SALVADOR
Evento gratuito apresenta cursos de graduação em negócios e tecnologia em Salvador
Objetivo e ampliar a presença de alunos de diferentes regiões no polo do sudeste
As instituições de ensino superior voltadas a negócios, finanças, tecnologia e administração são tradicionalmente concentradas em São Paulo e um dos empecilhos que distanciam o Nordeste desses locais é a falta de informação sobre suas propostas acadêmicas.
Visando aproximar o público destas instituições, o evento gratuito Open Day será realizado nesta segunda-feira, 19, às 19h, no Hotel da Bahia by Wish, em Salvador. O momento visa reunir alunos do Ensino Médio e suas famílias para uma apresentação de graduação presencial de negócios, finanças, empreendedorismo, inovação e tecnologia.
Quem estiver interessado deve se inscrever através do site oficial da Saint Paul Escola de Negócios, responsável pela organização do evento.
Como os eventos aproximam estudantes do mercado de negócios?
A realização de eventos em cidades do Nordeste faz parte da estratégia de universidades e escolas de negócios para ampliar a presença em diferentes regiões e aproximar estudantes de novas oportunidades de formação.
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Durante os Open Days, os participantes têm contato com atividades voltadas ao empreendedorismo, à inovação e ao mundo dos negócios. A programação também permite que jovens e familiares conheçam a proposta de ensino da instituição, conversem sobre cursos de graduação e tirem dúvidas sobre o processo seletivo.
“A escolha de uma graduação acontece quando o jovem ainda está começando a compreender o mundo profissional. Não basta apresentar uma grade curricular. É preciso pensar em uma formação alinhada às transformações do mercado e às demandas de uma geração que vai trabalhar, empreender e liderar em um cenário diferente daquele de seus pais. A presença de instituições de outros estados também amplia as possibilidades para quem está concluindo o Ensino Médio”, diz Mila Securato, diretora executiva da Graduação da Saint Paul.
Serviço
- O que: Open Day Saint Paul em Salvador
- Data: 19 de outubro
- Horário: 19h às 21h30
- Local: Hotel da Bahia by Wish - Campo Grande
- Público: estudantes do ensino médio e seus pais
- Inscrição prévia: através do site oficial