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SALVADOR

Correios passa a receber descarte gratuito de eletrônicos em Salvador

Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nessa modalidade

Luiza Nascimento
Por
Agência Correios
Agência Correios - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Correios passou a receber descarte gratuito de eletrônicos em Salvador, em agências que dispõem do serviço Balcão do Cidadão. Desta forma, pessoas que têm equipamentos sem uso em casa podem jogá-los fora de maneira adequada.

A iniciativa é resultado de uma parceria com a Circular Brain e não gera custos para o consumidor e contempla cidades de todo o Brasil.

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Como utilizar o serviço?

Os interessados devem acondicionar os equipamentos, com peso total de até 30 kg, em uma caixa e levá-la aberta às agências. Para consultar as unidades contempladas clique neste link.

O fechamento da embalagem é realizado pelo atendente no momento da postagem. Em seguida, o cliente informa nome, CPF, endereço, e-mail e telefone, recebendo ao final um comprovante do envio.

Quais materiais podem ser descartados?

  • Celulares;
  • notebooks;
  • tablets;
  • fones de ouvido;
  • cabos;
  • outros eletroeletrônicos de pequeno porte.

Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nessa modalidade de descarte.

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Para onde vai o material descartado?

Após a postagem, os equipamentos são encaminhados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que direciona cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. Todo o processo é rastreado até a destinação final dos materiais.

O Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e só cerca de 3% desse volume é formalmente coletado, segundo a Global E-waste Statistics Partnership (UIT/Unitar), com dados de 2022. Em 2025, a Rede Circulare processou 83 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e o Decreto 10.240/2020 obrigam fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar a logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico, com metas de coleta e pontos de entrega distribuídos pelos municípios.

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Tags

correios lixo eletrônico Salvador

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