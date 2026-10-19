Correios passa a receber descarte gratuito de eletrônicos em Salvador

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O Correios passou a receber descarte gratuito de eletrônicos em Salvador, em agências que dispõem do serviço Balcão do Cidadão. Desta forma, pessoas que têm equipamentos sem uso em casa podem jogá-los fora de maneira adequada.

A iniciativa é resultado de uma parceria com a Circular Brain e não gera custos para o consumidor e contempla cidades de todo o Brasil.

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Como utilizar o serviço?

Os interessados devem acondicionar os equipamentos, com peso total de até 30 kg, em uma caixa e levá-la aberta às agências. Para consultar as unidades contempladas clique neste link.

O fechamento da embalagem é realizado pelo atendente no momento da postagem. Em seguida, o cliente informa nome, CPF, endereço, e-mail e telefone, recebendo ao final um comprovante do envio.

Quais materiais podem ser descartados?

Celulares;

notebooks;

tablets;

fones de ouvido;

cabos;

outros eletroeletrônicos de pequeno porte.

Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nessa modalidade de descarte.

Para onde vai o material descartado?

Após a postagem, os equipamentos são encaminhados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que direciona cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. Todo o processo é rastreado até a destinação final dos materiais.

O Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e só cerca de 3% desse volume é formalmente coletado, segundo a Global E-waste Statistics Partnership (UIT/Unitar), com dados de 2022. Em 2025, a Rede Circulare processou 83 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e o Decreto 10.240/2020 obrigam fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar a logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico, com metas de coleta e pontos de entrega distribuídos pelos municípios.