MP NA FONTE
DNA, vacinas e mais: população terá serviços gratuitos na Fonte Nova
Ação acontece nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 16h
A população vai ter acesso a serviços gratuitos na Arena Fonte Nova, localizada no bairro de Nazaré, em Salvador, nos dias 17 e 18 de novembro. Intitulada MP na Fonte: um gol de cidadania, a ação acontece das 8h às 16h.
A estratégia foi elaborada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e conta com instituições parceiras nas áreas de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos.
A divulgação da iniciativa aconteceu neste domingo (18), durante a partida entre Bahia e Flamengo, que resultou na derrota tricolor. Poucos minutos antes do início, uma faixa do “MP na Fonte” foi levada ao campo, convidando os torcedores a participar da ação.
Entre as instituições parceiras que oferecerão serviços estão:
- Secretarias Estadual (Sesab) e Municipal de Saúde (SMS);
- Administração do Estado da Bahia (SAEB), com o SAC Itinerante;
- Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), com a Caravana de Direitos Humanos;
- Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ);
- Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon);
- Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon);
- Embasa;
- Neoenergia Coelba.
A ação contará ainda com a participação de coletivos, organizações da sociedade civil e grupos representativos de públicos em situação de vulnerabilidade, com espaços de escuta, diálogo e participação social. Estão previstas ainda exposições e atividades envolvendo artesanato, arte, cultura e economia solidária.
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Confira os serviços disponíveis na Arena Fonte Nova:
- Exames de DNA;
- reconhecimento de paternidade;
- acordos de alimentos;
- emissão de Carteira de Identidade Nacional;
- vacinação;
- serviços odontológicos, além de escovação dental infantil e kits de higiene bucal para crianças;
- segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito;
- informações e orientações jurídicas para mulheres, vítimas de crimes, crianças e adolescentes e seus responsáveis, pessoas idosas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, inclusive com Transtorno do Espectro Autista, e mais;
- palestras;
- rodas de conversa;
- divulgação de projetos institucionais;
- atendimento médico;
- orientação em saúde e nutrição;
- troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED;
- troca de materiais recicláveis por desconto na conta de energia;
- atendimentos à pessoa idosa, à população LGBTQIAPN+;
- Cadastro de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista;
- orientações e entrega de absorventes, pelo Absorvente Gente;
- divulgação de cursos e oportunidades de qualificação e primeiro emprego, pelo Impulsa Jovem;
- prevenção das violências contra as mulheres.