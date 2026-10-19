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MP NA FONTE

DNA, vacinas e mais: população terá serviços gratuitos na Fonte Nova

Ação acontece nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 16h

Luiza Nascimento
Por
Ação sendo divulgada na Fonte Nova, durante jogo
Ação sendo divulgada na Fonte Nova, durante jogo - Foto: Sérgio Figueiredo/Divulgação

A população vai ter acesso a serviços gratuitos na Arena Fonte Nova, localizada no bairro de Nazaré, em Salvador, nos dias 17 e 18 de novembro. Intitulada MP na Fonte: um gol de cidadania, a ação acontece das 8h às 16h.

A estratégia foi elaborada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e conta com instituições parceiras nas áreas de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos.

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A divulgação da iniciativa aconteceu neste domingo (18), durante a partida entre Bahia e Flamengo, que resultou na derrota tricolor. Poucos minutos antes do início, uma faixa do “MP na Fonte” foi levada ao campo, convidando os torcedores a participar da ação.

Entre as instituições parceiras que oferecerão serviços estão:

  • Secretarias Estadual (Sesab) e Municipal de Saúde (SMS);
  • Administração do Estado da Bahia (SAEB), com o SAC Itinerante;
  • Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), com a Caravana de Direitos Humanos;
  • Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ);
  • Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon);
  • Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon);
  • Embasa;
  • Neoenergia Coelba.

A ação contará ainda com a participação de coletivos, organizações da sociedade civil e grupos representativos de públicos em situação de vulnerabilidade, com espaços de escuta, diálogo e participação social. Estão previstas ainda exposições e atividades envolvendo artesanato, arte, cultura e economia solidária.

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Confira os serviços disponíveis na Arena Fonte Nova:

  • Exames de DNA;
  • reconhecimento de paternidade;
  • acordos de alimentos;
  • emissão de Carteira de Identidade Nacional;
  • vacinação;
  • serviços odontológicos, além de escovação dental infantil e kits de higiene bucal para crianças;
  • segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito;
  • informações e orientações jurídicas para mulheres, vítimas de crimes, crianças e adolescentes e seus responsáveis, pessoas idosas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, inclusive com Transtorno do Espectro Autista, e mais;
  • palestras;
  • rodas de conversa;
  • divulgação de projetos institucionais;
  • atendimento médico;
  • orientação em saúde e nutrição;
  • troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED;
  • troca de materiais recicláveis por desconto na conta de energia;
  • atendimentos à pessoa idosa, à população LGBTQIAPN+;
  • Cadastro de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista;
  • orientações e entrega de absorventes, pelo Absorvente Gente;
  • divulgação de cursos e oportunidades de qualificação e primeiro emprego, pelo Impulsa Jovem;
  • prevenção das violências contra as mulheres.
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