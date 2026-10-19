Ato Pela Democracia em Salvador: artistas destacam papel da resistência

Organizado pela artista Daniela Mercury, o Ato Pela Democracia reuniu diversos nomes da música brasileira no Farol da Barra, em Salvador, no domingo, 18. Entre eles, Gilberto Gil, Caetano Veloso, O Kanalha, Liniker, Mariene de Castro, Zélia Duncan, BaianaSystem, entre outros.

A mobilização fez parte de uma série de manifestações de artistas pelo país e tem como foco a defesa dos direitos sociais, da liberdade de expressão e o apoio declarado à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo, 25.

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Durante o evento, os artistas se manifestaram a favor da democracia e falaram sobre resistência e destacaram a importância do ato.

Confira algumas declarações:

Daniela Mercury

A cantora usou o microfone para mandar um recado sobre resistência histórica e democracia. A declaração ocorreu ao lado da banda BaianaSystem. Em tom firme, a artista exaltou o papel das mulheres e dos povos originários na formação do estado.

"Aqui é terra de Maria Quitéria, de Maria Felipa, de Joana Angélica, e os indígenas resistiram à colonização", declarou a cantora para o público concentrado na orla soteropolitana.

No mesmo discurso, Daniela enfatizou a necessidade de preservar o regime democrático no país diante do cenário político atual. "Que as nossas diferenças ideológicas não façam a gente perder a democracia", completou.

As falas da artista foram proferidas ao som da música "Sulamericano", um dos maiores sucessos do BaianaSystem. Logo após a manifestação da cantora, o vocalista Russo Passapusso assumiu o comando dos vocais, puxou a canção e endossou publicamente o posicionamento do discurso no trio elétrico.

Gilberto Gil

Questionado sobre a realização do ato um dia após o candidato do PL receber o título, apesar da oposição de parte da população, Gil afirmou que o político possui seus próprios apoiadores e que a diversidade de opiniões faz parte do processo democrático.

“Ele é um candidato, está concorrendo, tem seus apoiadores e seus eleitores, como todos têm, né? Sempre que ele participa, ele recebe os aplausos, enfim, ele tem também pessoas que estão com outro candidato, com outro lado. É assim, a democracia é isso”, afirmou Gilberto Gil.

O Kanalha

O cantor baiano O Kanalha foi um dos grandes destaques que subiram no trio elétrico comandado por Daniela Mercury. Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o artista descreveu a caminhada como a materialização do "verdadeiro Brasil", marcada pela presença massiva de vozes plurais do país.

"O povo que veio hoje para a rua, sabe muito bem pelo que está lutando, sabe muito bem pelo que está defendendo, sabe muito bem o quanto foi difícil conquistar tantas coisas e sabe muito bem que não podemos retroceder", destacou O Kanalha.

Para O Kanalha, a força da manifestação esteve na união de diferentes camadas e grupos sociais que compõem a identidade cultural brasileira. O cantor enfatizou o protagonismo dos povos indígenas, da comunidade LGBT e do povo negro na defesa das conquistas sociais.

Liniker

Também presente no Ato Pela Democracia, a cantora Liniker enfatizou a importância da presença popular nas ruas como forma de reivindicação política e resistência.

"Estar em Salvador num ato democrático, num ato onde a gente reivindica o nosso direito de fala, nosso direito democrático de dizer se a nossa liberdade na rua, é muito significativo e a política tá na a voz do povo e é no povo que a gente vai vencer.", destacou a cantora.

Mariene de Castro

A artista afirmou que o Ato Pela Democracia é “muito importante”.

“Eu tô aqui por mim, por todos nós, pelos seus filhos, pelos meus netos e por todos que virão depois da gente. Então, a gente tá aqui garantindo nossos direitos e liberdade. É isso, que a gente tá aqui para ser feliz, viva a democracia", disse Mariene.

Zélia Duncan

Já Zélia Duncan enfatizou durante o ato que "o povo vai fazer o que tem que fazer”.

“O povo sabe. É isso aqui né? A gente fica arrepiado. A gente está junto lutando por liberdade. O povo junto fazendo isso é imbatível. A gente vai conseguir que a democracia vença", declarou Zélia.