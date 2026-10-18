Ato pela democracia reúne 500 mil pessoas em Salvador em apoio a Lula

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Aproximadamente 500 mil manifestantes estiveram no Ato pela Democracia, realizado no circuito Ondina-Barra, em Salvador, neste domingo, 18. Puxados por artistas e líderes de entidades sociais e culturais da Bahia, os manifestantes tomaram as ruas em apoio a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das Eleições 2026, marcada para o próximo domingo, 25.

A concentração começou por volta das 14h, nas imediações do Clube Espanhol, em Ondina, de onde o trio elétrico seguiu pela Avenida Oceânica até o Farol da Barra, ponto final da manifestação, num Carnaval fora de época em prol da democracia.

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Idealizado pela cantora Daniela Mercury, o ato contou com Gilberto Gil, BaianaSystem, Liniker, Zélia Duncan, Armandinho Macêdo, Rachel Reis, O Kannalha, Majur e Márcia Castro, entre outros artistas. Blocos afro e grupos culturais como Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Banda Didá e Cortejo Afro também participaram da programação.

"Queremos soberania"

No trio, Daniela Mercury defendeu a soberania nacional e os direitos sociais. "Queremos soberania. Democracia de verdade. Direitos não são privilégios", afirmou a cantora.

Aos 84 anos, Gilberto Gil se apresentou e reforçou o caráter político da manifestação, que reuniu diferentes gerações da música brasileira em torno de uma mesma mensagem.

Ato pela democracia em Salvador

A mobilização em Salvador integrou uma série de atos realizados neste domingo em capitais brasileiras na reta final das eleições.

No Rio de Janeiro, Caetano Veloso participou de um ato musical em Copacabana. Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre também registraram manifestações de apoiadores do presidente.

Além do apoio a reeleição do presidente Lula, as manifestações adotaram como principais bandeiras a defesa da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos coletivos.