"Na Bahia, fascista não se cria", dispara Jerônimo após ato em Salvador

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O governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) não esteve presente no ato em defesa da democracia, realizado em Salvador, neste domingo, 18, mas nem por isso deixou de compartilhar registros da multidão nas suas redes sociais.

Em uma sequência de publicações, o líder do Executivo estadual enalteceu a participação da Bahia na disputa pelo segundo turno das eleições de 2026.

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"A Bahia sempre foi resistência! É assim que lutamos: com muita gente na rua, mostrando que estamos do lado da democracia e de um Brasil cada vez mais soberano", opinou Jerônimo.

"Na Bahia, fascista não se cria!", completou o governador, em uma sequência de fotos que mostram a população ocupando o circuito que leva ao Farol da Barra, ponto final do ato político.

Jerônimo publicou frases como "Energia lá em cima na Bahia! Juntos pela democracia brasileira!" e "Ato gigante em Salvador. É o povo nas ruas em defesa da nossa democracia!", acompanhadas de vídeos dos presentes assistindo às apresentações que movimentaram o ato.

Ato pela democracia em Salvador

Os eleitores do presidente Lula se mobilizaram para ir às ruas neste domingo. O ato teve início por volta das 14h, em um Carnaval fora de época, percorrendo o circuito que vai do bairro de Ondina ao Farol da Barra.

Participaram da manifestação artistas como Daniela Mercury, Gilberto Gil, BaianaSystem, Zélia Duncan, O Kanalha, Liniker, Rachel Reis e Baco Exu do Blues, além de representantes de entidades culturais e dos blocos afro, como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Banda Didá e Cortejo Afro.

Além da capital baiana, o movimento também acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, entre outras cidades do Brasil.