Advogado ligado a Flávio Bolsonaro e Vorcaro rebate vídeo de Richarlison

O advogado Willer Tomaz rebateu as acusações feitas pelo atacante Richarlison, do Tottenham, sobre a disputa pela posse de uma propriedade em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O jogador afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Willer Tomaz trabalharam juntos para tomar o imovel, avaliado em R$ 10 milhões.

Willer Tomaz deu um prazo de 72 horas para que o jogador apresente documentos que comprovem sua ligação com o imóvel e afirmou que transferirá os direitos sobre a propriedade ao atleta sem custos caso as provas sejam válidas.

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Advogado contesta versão do jogador

Em nota enviada ao portal UOL, Willer Tomaz afirmou que Richarlison nunca foi parte direta do processo judicial relacionado ao imóvel. Segundo ele, as ações foram movidas por empresas ligadas ao jogador e ao seu antigo empresário, Renato Velasco, mas os pedidos foram rejeitados pelas instâncias judiciais.

O advogado também declarou que o processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que os envolvidos desistiram da ação em 2025, após decisões desfavoráveis. Tomaz acrescentou que uma investigação policial sobre o negócio foi arquivada por falta de indícios de crime.

Atualmente, a propriedade está sob posse da WT Administração de Imóveis, empresa ligada ao advogado.

Flávio Bolsonaro nega envolvimento

Por sua vez, o senador Flávio Bolsonaro não é parte no processo judicial. Em manifestações anteriores, ele negou ter comprado, vendido ou intermediado qualquer negociação envolvendo o imóvel e afirmou que foi citado apenas como testemunha em uma disputa entre terceiros.

A disputa pela propriedade se arrasta desde 2022 e teve decisões favoráveis à empresa ligada ao advogado.

Willer Tomaz teve negócios relacionados a Vorcaro

O nome de Willer Tomaz também apareceu em reportagens sobre as relações empresariais envolvendo Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Embora o advogado negue conhecer o empresário e afirme nunca ter mantido relações pessoais ou comerciais com ele, reportagens identificaram conexões indiretas entre os dois.

Uma delas envolve a Prime You, empresa especializada na administração e no compartilhamento de bens de luxo, como aeronaves e imóveis. Tomaz manteve bens administrados pela companhia, que teve Vorcaro como sócio até setembro de 2025, quando o ex-banqueiro vendeu sua participação.

Outra ligação surgiu em uma negociação imobiliária. Em fevereiro de 2026, Tomaz comprou um apartamento em São Paulo de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e apontado em investigações como operador financeiro do ex-banqueiro. Zettel havia adquirido o imóvel por R$ 5,5 milhões em abril de 2025 e o vendeu por R$ 3,5 milhões, uma diferença de R$ 2 milhões.

A operação chamou a atenção de investigadores e da imprensa em meio às apurações envolvendo o Banco Master e pessoas próximas a Vorcaro. Tomaz, no entanto, negou qualquer vínculo com o ex-banqueiro, com Zettel ou com pessoas ligadas a eles.

O advogado declarou que os valores e as condições da venda constam na escritura pública e afirmou que seu escritório atua, inclusive, em causas com interesses contrários aos do Banco Master.