Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar casa de R$ 10 milhões

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O atacante Richarlison, do Tottenham, voltou a acusar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de participar da tomada de posse de uma propriedade em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 17, o jogador pediu que a Polícia Federal (PF) investigue o caso.

Segundo o atleta, o investimento na propriedade foi de aproximadamente R$ 10 milhões, mas ele não recebeu o dinheiro de volta após perder a posse do local. Richarlison afirmou que não pretende recuperar o imóvel, mas busca o ressarcimento do valor.

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A negociação começou entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19. Na época, o jogador adquiriu os direitos de ocupação da propriedade em parceria com Alencar da Silveira Júnior, então presidente do América-MG, e Renato Velasco, seu antigo empresário.

Richarlison relatou que recebeu propostas para vender o imóvel, inclusive de Flávio Bolsonaro, mas recusou a oferta do senador. De acordo com o atacante, posteriormente, a posse passou para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, próximo de Flávio.

“Eu não quis vender a ilha para ele. Como não quis, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça”, afirmou o jogador, que também questionou a rapidez da transferência da posse.

Disputa judicial

A propriedade, conhecida como Ilha Comprida, teve seus direitos de ocupação adquiridos por uma empresa ligada a Richarlison em 2020. O caso foi parar na Justiça e terminou com uma decisão favorável à empresa vinculada a Willer Tomaz.

Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento favorável à empresa do advogado. Posteriormente, os autores desistiram das ações, encerrando a disputa judicial.

Flávio Bolsonaro não é parte do processo, embora tenha sido citado pelo jogador. Richarlison, por sua vez, afirmou que busca esclarecimentos sobre o caso e pediu que a Polícia Federal apure o ocorrido.

Jogador promete doação

No vídeo, o atacante também declarou que pretende destinar parte do dinheiro recuperado ao hospital de Nova Venécia, no Espírito Santo, sua cidade natal.

“Se eu recuperar esse dinheiro, parte do dinheiro eu estarei doando pro hospital lá da minha cidade, de Nova Venécia”, afirmou.

Richarlison ainda pediu que seus seguidores cobrem explicações do senador, que tem agenda prevista no Espírito Santo neste domingo, 18.